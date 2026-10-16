Hải Phòng: Học sinh lớp 1 tử vong sau khi bị ngã trong lúc chờ phụ huynh đón

Ngày 16/10, UBND phường An Dương thông tin, ngày 15/10, UBND phường nhận được báo cáo của Trường Tiểu học An Dương về sự việc một học sinh bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong.

Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP Hải Phòng.

Theo đó, sau khi tan học lúc 16h50, em N.M.T (SN 2020, là học sinh lớp 1A6, Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP Hải Phòng), trong khi chờ phụ huynh đến đón có chơi tại khu vực vườn hoa gần ghế đá.

Sau đó khoảng 17h10, em T không may bị ngã, vùng đầu bị thương và chảy máu. Ban Giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa học sinh đến Trung tâm Y tế An Dương để kiểm tra, cấp cứu.

Khi được bác sĩ của Trung tâm Y tế phường An Dương thông báo tình hình sức khỏe của em không tốt, gia đình và nhà trường đã chuyển đến Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, em T đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường An Dương đã chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện các nội dung.

Trong đó, khẩn trương xác minh diễn biến sự việc; rà soát camera, hồ sơ trực, người chứng kiến, việc quản lý học sinh sau giờ tan học; hoàn thiện biên bản và báo cáo khách quan, chính xác.

Đồng thời, rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường; kịp thời cảnh báo, khắc phục. Chấn chỉnh quy trình quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi chưa có người thân đến đón; phân công rõ người phụ trách khi phụ huynh đến muộn.

Cùng với đó, Công an phường An Dương phối hợp với các đơn vị và các cơ quan có liên quan khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân; Các ban, ngành, đoàn thể, Tổ dân phố Đồng Giới Đông thăm hỏi, động viên gia đình; phối hợp với gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ chu đáo, đảm bảo theo nghi thức của địa phương.

UBND phường An Dương giao Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, đôn đốc nhà trường thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo bổ sung khi có kết quả xác minh và thông tin chính thức.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Thanh