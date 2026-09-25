Hải Phòng hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, 'tiếp lửa' cho người làm báo

Chương trình được triển khai thực hiện theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 8.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong quá trình triển khai, Hội Nhà báo thành phố nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, sự chỉ đạo của UBND thành phố và sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành liên quan.

Hội Nhà báo thành phố đã xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí xét chọn, chỉ tiêu tác phẩm, quy trình thực hiện, mức kinh phí hỗ trợ, nghiệm thu và thanh quyết toán.

Hội đồng thẩm định, xét chọn đề cương và Hội đồng nghiệm thu tác phẩm được thành lập với các thành viên là những nhà báo có uy tín, giàu kinh nghiệm; bảo đảm việc xét chọn, nghiệm thu được thực hiện khách quan, công khai, dân chủ và đúng quy định.

Trước khi hợp nhất, chương trình được triển khai tại Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng và Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương. Các Chi hội, Liên Chi hội, Câu lạc bộ nhà báo đã tổ chức hướng dẫn hội viên đăng ký đề tài, xây dựng đề cương và đề xuất kinh phí; đồng thời thực hiện sơ tuyển, thẩm định tác phẩm trước khi gửi Hội đồng tuyển chọn.

Quang cảnh Hội nghị

Các tác phẩm được định hướng tập trung vào nhiều đề tài lớn như xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lịch sử cách mạng, kháng chiến; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới Tổ quốc; những gương điển hình tiên tiến…

Đáng chú ý, các tác phẩm phản ánh công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024 và bão số 3 năm 2025 đã để lại nhiều dấu ấn, phản ánh tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành của báo chí trong những thời điểm khó khăn.

Theo báo cáo, giai đoạn 2021 - 2024 có gần 200 tác phẩm báo chí chất lượng cao được hỗ trợ và gửi tham dự các giải báo chí; trong đó 115 tác phẩm đoạt giải tại các giải báo chí do Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng tổ chức, 25 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm vàng, Giải Diên Hồng và một số giải báo chí của các bộ, ngành Trung ương.

Riêng năm 2025, 50 tác phẩm báo chí chất lượng cao được hỗ trợ, trong đó có 30 tác phẩm đoạt giải báo chí của Hội Nhà báo thành phố và 9 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm vàng, Giải Diên Hồng cùng một số giải báo chí Trung ương.

Nhà báo Vũ Văn Uý, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố trình bày báo cáo đánh giá

Đánh giá hiệu quả chương trình, Hội Nhà báo thành phố cho rằng nguồn kinh phí hỗ trợ tuy chưa lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực đối với đội ngũ hội viên, phóng viên; giúp người làm báo có thêm điều kiện bám sát cơ sở, phát hiện vấn đề, đầu tư sáng tạo tác phẩm, đồng thời nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng các chương trình, ấn phẩm báo chí.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng xác định tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, trại sáng tác, triển lãm ảnh báo chí, hội thảo, tọa đàm và các chuyến đi thực tế cho hội viên.

Hội cũng định hướng tăng cường hỗ trợ hội viên trẻ có triển vọng, những hội viên có tác phẩm đoạt giải; nghiên cứu giải pháp công bố, phổ biến các tác phẩm báo chí chất lượng cao; nâng cao chất lượng công tác xét duyệt, nghiệm thu theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ; đồng thời tiết kiệm chi phí hành chính để tập trung tối đa nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho tác giả và tác phẩm.

Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng kiến nghị Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình hỗ trợ kinh phí tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2031, trong đó quan tâm tăng mức hỗ trợ; đồng thời sớm có hướng dẫn, phân bổ kinh phí ngay từ đầu năm để các Hội Nhà báo địa phương chủ động triển khai.

Hội cũng đề nghị Trung ương tiếp tục rà soát, đồng bộ các quy định về tài chính, ngân sách với các cơ chế đặc thù; sớm phối hợp trình Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ sáng tạo các công trình báo chí, văn học nghệ thuật giai đoạn 2026 - 2031, qua đó tạo điều kiện để đội ngũ người làm báo tiếp tục đầu tư, sáng tạo những tác phẩm chất lượng cao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội.