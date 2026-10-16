Hải Phòng hỗ trợ người nộp thuế đất phi nông nghiệp qua nền tảng số

Cán bộ thuế cơ sở 3, Thuế thành phố Hải Phòng hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng eTax Mobile và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Tại Thuế cơ sở 3, những ngày này, ngành thuế Hải Phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Từ tải ứng dụng, đăng ký tài khoản đến tra cứu thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người dân đều được hướng dẫn cụ thể. Cách làm này giúp người dân, nhất là những người chưa quen với công nghệ, tiếp cận dịch vụ thuế điện tử thuận tiện hơn.

Bà Phạm Thị Thanh Thanh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, cho biết: “Tôi đến để chuyển sang nộp thuế trực tuyến qua eTax Mobile. Hình thức này rất thuận tiện, người dân không phải đi lại nhiều mà có thể nộp thuế tại nhà. Hôm nay, tôi đến từ khoảng 7 giờ 30 và đến 8 giờ đã được hỗ trợ giải quyết xong.”

Cán bộ thuế cơ sở 3, Thuế thành phố Hải Phòng hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng eTax Mobile và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Ông Tăng Văn Hoàn, phường An Biên, thành phố Hải Phòng chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn cơ quan thuế đã làm việc cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật để hỗ trợ người dân. Điểm hỗ trợ không quá đông, cán bộ hướng dẫn tận tình, cầm tay chỉ việc nên tôi rất hài lòng.”

Đợt cao điểm nhằm tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm thu đúng, thu đủ và đúng thời hạn. Thuế thành phố Hải Phòng tổ chức ra quân cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đồng loạt tại 14/14 thuế cơ sở, đưa dịch vụ hỗ trợ đến gần hơn với người dân, nhất là những người còn gặp khó khăn khi tiếp cận các nền tảng số.

Tại các điểm hỗ trợ, công chức thuế phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập eTax Mobile; tra cứu mã số thuế, thông tin thửa đất, số thuế phải nộp và tình trạng nộp thuế. Người dân cũng được hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng, thanh toán điện tử và lưu giữ chứng từ sau giao dịch.

Cán bộ thuế cơ sở 3, Thuế thành phố Hải Phòng hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng eTax Mobile và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Đối với người cao tuổi, người hạn chế khả năng sử dụng thiết bị công nghệ hoặc người dân ở địa bàn đông dân cư, các đơn vị có thể tổ chức đội hỗ trợ lưu động đến từng khu dân cư, tạo điều kiện để người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn.

Ông Đỗ Hoàng Sơn, Tổ trưởng Tổ dân phố Trần Thành Ngọ, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng, cho biết việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp thuế qua eTax Mobile vào những ngày nghỉ là kịp thời và thiết thực. Tổ dân phố phối hợp với cơ quan thuế và đoàn thanh niên phường tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng và thực hiện các bước nộp thuế.

Tuy nhiên, một số người cao tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh nên gặp khó khăn khi cài đặt; bên cạnh đó, thông tin tiền thuế đất trên ứng dụng có trường hợp chưa chính xác, gây trở ngại cho người dân. Ông Sơn đề nghị cơ quan chức năng tăng cường các buổi hướng dẫn trực tiếp và sớm tháo gỡ vướng mắc để người dân có thể thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi.

Ông Đoàn Hữu Hảo, Phó Trưởng Thuế cơ sở 3 cho biết, ngay khi triển khai tháng cao điểm, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế bằng nhiều hình thức, đồng thời bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký và sử dụng eTax Mobile. Với những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn trong thao tác, cán bộ thuế hướng dẫn từng bước, từ đăng ký tài khoản, tra cứu thông tin thuế đến nộp thuế điện tử. Mục tiêu là giúp người dân chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi, hạn chế việc đi lại và chờ đợi.

Bên cạnh hướng dẫn thao tác trên ứng dụng, cơ quan thuế trực tiếp tiếp nhận và xử lý những vướng mắc phát sinh. Đối với trường hợp thông tin thửa đất, dữ liệu hoặc nghĩa vụ thuế chưa chính xác, lực lượng tại chỗ tiếp nhận, phân loại và chuyển bộ phận chuyên môn kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đợt cao điểm được ngành thuế Hải Phòng triển khai trong 8 ngày thứ Bảy và Chủ nhật của 4 tuần, từ ngày 10/10 đến ngày 1/11. Ngoài thời gian cao điểm, 14 Thuế cơ sở tiếp tục duy trì hỗ trợ người dân trong các ngày làm việc. Việc kết hợp hỗ trợ trực tiếp với hướng dẫn sử dụng ứng dụng số giúp người dân chủ động tra cứu, thanh toán thuế, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý./.