Hải Phòng hỗ trợ nghề gắn với kết quả đào tạo và nhu cầu thực tiễn

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng thực hành nghề.

Mở rộng nghề hỗ trợ, sát nhu cầu nhân lực

Sau hợp nhất, Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển với không gian kinh tế - xã hội mở rộng, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, thương mại điện tử, tự động hóa và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, Thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề giai đoạn 2026 - 2030, thay thế Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024.

Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ người học giảm chi phí học nghề mà quan trọng hơn là định hướng người học vào những ngành, nghề thị trường lao động đang cần, qua đó tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Vũ Trí Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, từ ngày 1/7/2026, Thành phố có 47 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng 11 doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Quy mô tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp bình quân khoảng 96.300 học sinh, sinh viên, học viên mỗi năm. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt 55%.

Thực tiễn thực hiện chính sách trước đây cho thấy nhu cầu hỗ trợ chưa tương xứng với nguồn lực thành phố bố trí. Từ tháng 8/2024 đến hết tháng 4/2026, có 537 học sinh, sinh viên của 7 trường khu vực phía Đông Hải Phòng đề nghị hỗ trợ. Năm 2025, thành phố bố trí hơn 31 tỷ đồng nhưng kinh phí thực hiện khoảng 4,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 15%. Năm 2026, thành phố tiếp tục bố trí hơn 38,2 tỷ đồng để hỗ trợ người học và nhà giáo.

Ông Quang cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến số người tiếp cận chính sách chưa cao là điều kiện hỗ trợ trước đây gắn với cam kết giải quyết việc làm giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu người học làm việc tại Hải Phòng tối thiểu 3 năm sau tốt nghiệp. Một số điều kiện khó thực hiện trong thực tế đã đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ đầu ra, rõ trách nhiệm và khả thi hơn.

Từ yêu cầu đó, chính sách mới hỗ trợ 14 nghề, tăng 5 nghề so với chính sách trước. Cụ thể các nghề được hỗ trợ như: Logistics, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Hàn, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Quản trị khách sạn, Điều dưỡng và Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ, danh mục mới bổ sung Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Thương mại điện tử, Tự động hóa công nghiệp và Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh.

Việc bổ sung này cho thấy chính sách được điều chỉnh theo hướng bám sát hơn chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu nhân lực mới. Những nghề liên quan đến tự động hóa, cơ điện tử, thương mại điện tử, công nghệ và kỹ thuật lạnh đều gắn với quá trình hiện đại hóa sản xuất, phát triển dịch vụ và chuyển đổi số.

Không chỉ hướng tới học sinh, sinh viên, chính sách còn mở rộng tới người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp nhưng chưa có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm và được doanh nghiệp cử đi học trình độ trung cấp. Qua đó, chính sách góp phần tạo điều kiện để lực lượng lao động đang làm việc được chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất.

Hỗ trợ học tập, gắn đào tạo với việc làm

Điểm đáng chú ý của chính sách giai đoạn 2026 - 2030 là chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ quá trình học sang hỗ trợ đào tạo gắn với kết quả và việc làm sau tốt nghiệp. Chính sách được điều chỉnh theo hướng tăng trách nhiệm của người được hỗ trợ đối với nghĩa vụ làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Theo phương án, người lao động được doanh nghiệp cử đi học trung cấp được hỗ trợ 50% mức học phí phải nộp, với mức học phí làm căn cứ hỗ trợ không vượt quá mức trần học phí đối với chương trình trung cấp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

Đối với học sinh, người học trung cấp, cao đẳng thuộc diện hưởng chính sách, mức hỗ trợ chi phí học tập dự kiến là 900.000 đồng/người/tháng. Đây là khoản hỗ trợ trực tiếp, góp phần giảm áp lực tài chính, nhất là với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chính sách cũng dành sự quan tâm tới đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Nhà giáo cơ hữu trực tiếp giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường công lập nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực thực hành nghề được hỗ trợ bồi dưỡng năng lực thực hành, tối đa 10 triệu đồng/người/khóa học.

Trong khi đó, người làm công việc kỹ thuật tại doanh nghiệp, nghệ nhân cấp tỉnh trở lên có kinh nghiệm thực tiễn và tham gia giảng dạy thỉnh giảng được hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Cách tiếp cận này góp phần đưa kinh nghiệm thực tế từ doanh nghiệp, sản xuất vào nhà trường, tăng tính thực hành và khả năng thích ứng của người học.

Một điểm mới khác là chính sách chú trọng hơn tới nhóm yếu thế. Người có công và thân nhân người có công, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được dự kiến hỗ trợ ngay trong quá trình học, tối đa 10 tháng/năm học, thay vì chủ yếu nhận hỗ trợ sau khi tốt nghiệp như một số nhóm đối tượng khác.

Theo tính toán, giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng dự kiến có 35.390 người được hỗ trợ, gồm 34.990 người học và 400 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 699,847 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước; trong đó hỗ trợ người học khoảng 696,897 tỷ đồng và hỗ trợ nhà giáo khoảng 2,950 tỷ đồng. So với phương án trước, số người dự kiến được hưởng chính sách tăng 13.125 người, kinh phí tăng khoảng 272,484 tỷ đồng. Sự gia tăng chủ yếu xuất phát từ việc mở rộng địa bàn sau hợp nhất, mở rộng danh mục nghề, tăng số cơ sở đào tạo và số người học có thể tiếp cận chính sách.

Hải Phòng dự kiến có 35.390 người được hỗ trợ, gồm 34.990 người học và 400 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Đặc biệt, quy định thời gian làm việc sau đào tạo được yêu cầu cụ thể hơn. Tùy từng nhóm đối tượng và hình thức hưởng hỗ trợ, người học sau tốt nghiệp phải làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng tối thiểu 20 tháng đối với trình độ trung cấp hoặc 30 tháng đối với trình độ cao đẳng. Người học ngoài Thành phố cũng có thể được hưởng chính sách nếu học đúng nghề thuộc danh mục và đáp ứng điều kiện làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.

Đối với nhà giáo cơ hữu được hỗ trợ bồi dưỡng năng lực thực hành nghề phải cam kết tiếp tục giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng tại trường công lập trên địa bàn Thành phố tối thiểu 36 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ. Qua đó, nguồn lực ngân sách dành cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo được gắn với hiệu quả sử dụng lâu dài.

Có thể thấy, ý nghĩa lớn nhất của chính sách không chỉ nằm ở khoản kinh phí hỗ trợ cho người học mà ở việc hình thành một chuỗi liên kết từ lựa chọn nghề, đào tạo, nâng cao kỹ năng đến việc làm. Nhà trường đào tạo theo nhu cầu, người học lựa chọn nghề có cơ hội việc làm, doanh nghiệp có thêm nguồn lao động kỹ thuật và ngân sách được tập trung vào những lĩnh vực Thành phố xác định có nhu cầu nhân lực.

Ông Quang bày tỏ, chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm động lực cho người học lựa chọn giáo dục nghề nghiệp, đồng thời nâng chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật. Quan trọng hơn, việc gắn hỗ trợ với chất lượng đào tạo, việc làm và trách nhiệm sau tốt nghiệp sẽ góp phần đưa chính sách đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Ngày 24/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đồng ý chủ trương trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết mới quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2023 thay thế Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND. Theo đó, hồ sơ được hoàn thiện trình HĐND Thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp ngày 25/9/2026.