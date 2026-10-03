Hải Phòng hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua thương mại điện tử

Ngày 2/10, Sở Công Thương TP.Hải Phòng và Amazon Global Selling Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc lần thứ XII năm 2026 do Bộ Công Thương và UBND TP.Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Sở Công Thương TP.Hải Phòng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại điện tử giữa Amazon Global Selling Việt Nam nhẳm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đưa hàng Việt ra thế giới.

Theo nội dung ký kết, hàng trăm doanh nghiệp thuộc các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Hải Phòng sẽ được đào tạo về cơ hội thị trường, lộ trình xuất khẩu qua thương mại điện tử và cách tiếp cận khách hàng quốc tế. Các khóa tập huấn chuyên sâu sẽ được tổ chức theo từng ngành hàng, kết hợp hướng dẫn trực tiếp 1:1. Chương trình đầu tiên dự kiến triển khai ngay trong năm 2026.

Những doanh nghiệp đáp ứng điều kiện sẽ được hỗ trợ thiết lập gian hàng, xây dựng thương hiệu, tối ưu vận hành và bán hàng trên Amazon. Song song đó là các nội dung về tiêu chuẩn thị trường, quy định xuất khẩu, xu hướng tiêu dùng và kết nối dịch vụ logistics xuyên biên giới, thanh toán quốc tế, marketing số.

Bà Vũ Thị Kim Phượng - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.Hải Phòng cho rằng lợi thế thành phố cảng, cùng nền tảng công nghiệp và logistics, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hải Phòng mở rộng xuất khẩu qua các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thứ Trưởng bộ công thương Lương Hoàng Thái trao đổi với ông Larry Hu - Giám Đốc Điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á.

“Thành phố xem hợp tác với Amazon Global Selling Việt Nam là một bước đi thiết thực nhằm giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, làm quen với phương thức xuất khẩu mới và đưa thương hiệu Hải Phòng tới người tiêu dùng quốc tế qua thương hiệu sản phẩm. Sở Công Thương Hải Phòng cũng sẽ phối hợp trong quá trình triển khai để các nội dung đã ký sớm đi vào thực tế”, bà Phượng cho biết.

Hải Phòng hiện có hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế cùng mạng lưới cao tốc, đường sắt kết nối các vùng sản xuất với thị trường quốc tế. Các nhóm ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, nội thất, bao bì, nhựa, đồ chơi, điện tử và điện gia dụng được xem là những ngành có nhiều dư địa để mở rộng kênh xuất khẩu trực tuyến.

Chương trình hợp tác được triển khai trong khuôn khổ Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030, kế hoạch phát triển thương mại điện tử của Hải Phòng và chương trình “Local Go Global” của thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đánh giá cao hoạt động xuất khẩu qua sàn thương mại điện tử.

Năm 2025, quy mô thương mại điện tử Việt Nam đạt 38,5 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước, trong đó xuất nhập khẩu thương mại điện tử B2C đạt khoảng 4,5 tỷ USD. Với doanh nghiệp sản xuất, đây đang trở thành thêm một kênh đưa hàng ra nước ngoài, bên cạnh xuất khẩu truyền thống. Điểm khác biệt là doanh nghiệp có thể bán trực tiếp tới người tiêu dùng, đồng thời chủ động hơn trong xây dựng thương hiệu và khai thác dữ liệu thị trường.

Từ nay đến năm 2030, Hải Phòng đặt trọng tâm vào việc giúp doanh nghiệp hoàn thiện dần các khâu từ hiểu thị trường, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu đến vận hành gian hàng, logistics và thanh toán. Đây cũng là những khâu thường khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa mất nhiều thời gian khi lần đầu tiếp cận thị trường nước ngoài.