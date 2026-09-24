Hải Phòng: HĐND thành phố xem xét đầu tư 3 dự án giao thông

Thông tin từ HĐND thành phố, kỳ họp diễn ra vào ngày 25/9 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng. Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét chủ trương đầu tư 3 dự án giao thông quan trọng. Trong đó có Dự án đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng; Dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua TP Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối đường tỉnh 353.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh minh hoạ.

HĐND thành phố cũng dự kiến xem xét, quyết định một số chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội. Trong đó có chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030; giao biên chế và hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026.

Đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, HĐND thành phố sẽ xem xét quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức chi hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Trong lĩnh vực tài chính, đất đai và đầu tư công, kỳ họp dự kiến xem xét điều chỉnh danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất giai đoạn 2025-2026 và phê duyệt danh mục giai đoạn 2026-2030.

HĐND thành phố cũng xem xét mức vốn điều lệ, vốn điều lệ bổ sung của Quỹ Phát triển đất thành phố; mức vốn điều lệ, vốn điều lệ bổ sung đến hết năm 2030 và danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026-2030 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; đồng thời điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026.

Trong lĩnh vực y tế, khoa học và công nghệ, HĐND thành phố dự kiến quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố quản lý; quy định nội dung, mức chi quản lý và thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách thành phố.

Kỳ họp cũng dự kiến xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hải Phòng.