Hải Phòng: Hai bến bãi bị lập biên bản vi phạm hành chính

Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 ngày 15.10, tại khu vực Km18 bờ phải sông Kinh Thầy, thuộc phường Bắc An Phụ, Hải Phòng, tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra, phát hiện 1 phương tiện thủy nội địa đang nhận đất đồi từ bãi tập kết kinh doanh đất đá, vật liệu xây dựng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bến bãi tại khu vực trên chưa được công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo quy định.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tại khu vực Km4+200 bờ trái sông Phi Liệt, thuộc phường Nhị Chiểu, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng, cùng các đơn vị phát hiện một phương tiện thủy nội địa khác đang nhận đá thải từ bến bãi tập kết kinh doanh than, xít. Qua kiểm tra, bến bãi này cũng chưa được công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo quy định.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ bến bãi và 2 phương tiện liên quan

Lực lượng chức năng yêu cầu các bên liên quan chấm dứt hoạt động vi phạm, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ bến bãi cùng 2 phương tiện. Lí do 2 chủ cơ sở này vi phạm về hành vi tổ chức thực hiện neo đậu, xếp dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.