Việc triển khai dự án nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên. Đồng thời, công trình bám sát định hướng tại Kết luận số 96-KL/TW của Bộ Chính trị, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Hải phòng gọi vốn hơn 8.100 tỷ đồng đầu tư tuyến đường vành đai 3. Ảnh: CTTĐTHP.

Theo phương án nghiên cứu, toàn tuyến có chiều dài khoảng 17,55 km; Điểm đầu tại nút giao Hưng Đạo (thuộc Vành đai 2, quận/phường Hưng Đạo) và điểm cuối kết nối vào Quốc lộ 10 (địa phận xã An Lão).

Dự án được thiết kế quy mô 8 làn xe, chia thành các phân đoạn phù hợp với tiến độ phát triển đô thị. Trong đó, đoạn từ nút giao Hưng Đạo đến đường tỉnh 354 có nền đường rộng 68 m; đoạn từ đường tỉnh 354 đến Quốc lộ 10 có nền đường rộng 37 m (dự trữ phần mở rộng tương lai 31 m). Toàn tuyến bố trí 6 nút giao trọng điểm cùng hệ thống kết nối đồng bộ với hạ tầng hiện trạng.

Dự kiến, nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT sẽ được thanh toán bằng quỹ đất hai bên tuyến và các quỹ đất khác trên địa bàn thành phố theo đúng quy định pháp luật.

UBND thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và thông tin chi tiết là Sở Tài chính (số 06 đường Hồng Bàng, phường Hồng Bàng, Hải Phòng).

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại (SĐT: 0905.666.769).