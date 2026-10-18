Hải Phòng: Gọi vốn cho loạt dự án công nghiệp, đô thị quy mô lớn

Theo danh mục UBND thành phố vừa ban hành, các dự án ưu tiên thu hút đầu tư trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: Hạ tầng khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, xử lý môi trường, cấp nước sạch và nghĩa trang. Thành phố đồng thời xây dựng danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

Trong số các dự án đã xác định diện tích, nhóm hạ tầng khu công nghiệp chiếm quy mô lớn nhất, với 37 dự án, tổng diện tích khoảng 8.111-8.676 ha. Một số dự án đáng chú ý gồm KCN Lạch Huyện 1, quy mô 620-660 ha; KCN Bắc Thanh Miện 3, rộng 430-450 ha; KCN Đường An, 325 ha; KCN Bình Giang 2, 298 ha; và KCN Nam Sách 1, quy mô 280-310 ha.

Phối cảnh Khu Kinh tế phía Nam Hải Phòng. Ảnh: BQL Khu kinh tế Hải Phòng

Nhóm dự án nhà ở có 51 dự án được xác định diện tích, tổng cộng khoảng 2.276,26 ha. Trong đó, Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí Hồ Bến Tắm tại phường Nguyễn Trãi có quy mô 502,63 ha. Khu đô thị hỗn hợp phía đông đại lộ Võ Nguyên Giáp tại phường Thạch Khôi rộng 162,2 ha, trong khi Khu đô thị, dịch vụ du lịch Cát Đồn tại đặc khu Cát Hải có diện tích 157,51 ha.

Xét theo địa bàn, xã Phú Thái có số lượng dự án, khu đất được xác định diện tích nhiều nhất, với 8 dự án, gồm các KCN, khu dân cư và nghĩa trang. Các địa bàn Cát Hải, Thạch Khôi và Thủy Nguyên cùng có 5 dự án. Một số địa phương như An Quang, An Thành, Bình Giang, Cẩm Giàng và Kiến Hải có 3 dự án.

Ngoài các dự án tại xã, phường, đặc khu, danh mục còn bao gồm những dự án nằm trong các khu kinh tế và khu vực quy hoạch. Trong đó, 12 dự án thuộc Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng đã xác định diện tích. Một số dự án khác được bố trí tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu kinh tế ven biển phía nam và Khu kinh tế phía bắc Hải Phòng.

Đối với các dự án chưa xác định cụ thể quy mô đất, diện tích sẽ được xác định theo quy hoạch được duyệt hoặc trong quá trình lập, đề xuất dự án. Tương tự, danh mục ưu tiên thu hút đầu tư trong Khu Thương mại tự do Hải Phòng xác định vị trí và quy mô theo quy hoạch, chưa công bố diện tích cụ thể.

Việc công bố danh mục ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 là cơ sở để thành phố giới thiệu các cơ hội đầu tư, thu hút nguồn lực doanh nghiệp vào phát triển công nghiệp, đô thị và hạ tầng, đồng thời mở rộng dư địa phát triển tại các khu kinh tế và khu vực được quy hoạch.