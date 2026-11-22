Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo. Nguồn CTTĐT

Sáng 20/11, ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, chủ trì buổi làm việc với các phường An Dương, An Hải và An Phong về tình hình triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Thành ủy; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027.

Thu ngân sách vượt dự toán, đầu tư công chuyển biến tích cực

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026, ba phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; các nhiệm vụ văn hóa, xã hội, an sinh và quốc phòng, an ninh tiếp tục được triển khai.

Tại phường An Dương, tính đến ngày 19/11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 89,15% số vốn được giao theo dõi. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026 ước đạt 699,28 tỷ đồng, bằng khoảng 121% kế hoạch.

Phường An Hải báo cáo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 484 tỷ đồng, bằng 136% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 90,17%.

Phường An Phong đã hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Tổng giá trị sản xuất ba ngành kinh tế năm 2026 ước đạt trên 549 tỷ đồng, vượt kế hoạch; thu ngân sách nhà nước ước đạt 679,455 tỷ đồng, bằng 223,92% dự toán.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương phản ánh một số khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tái định cư, hoàn thiện thủ tục đầu tư và quản lý đất đai. Đây là những vấn đề đang ảnh hưởng đến tiến độ một số công trình, cần sự phối hợp giải quyết của các sở, ngành thành phố.

Tập trung xử lý mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận nỗ lực của ba phường, đặc biệt là kết quả thu ngân sách vượt dự toán. Ông yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát Nghị quyết số 11-NQ/TU, rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026 ở mức cao nhất.

Trong những tháng cuối năm, các phường cần tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng và chủ động bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương phải bảo đảm an sinh xã hội; phối hợp với sở, ngành cập nhật kết quả các đợt cao điểm về khám sức khỏe cho người dân, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và làm sạch dữ liệu đất đai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường hỗ trợ địa phương về biên chế, công tác bổ nhiệm cán bộ và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trong đó, chú trọng thúc đẩy tuyến đường dọc mương An Kim Hải, đường tỉnh 351 và các dự án kết nối liên vùng, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển đô thị.

Chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027

Trên cơ sở kết quả năm 2026, ba phường xác định nhiệm vụ năm 2027 theo hướng thúc đẩy tăng trưởng, khai thác nguồn thu ổn định, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư.

Phường An Dương lựa chọn cải cách hành chính và chuyển đổi số làm khâu đột phá. Phường An Hải xây dựng kịch bản tăng trưởng gắn với mục tiêu thu ngân sách vượt từ 13–15% dự toán được giao. Phường An Phong đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất ba ngành kinh tế tăng 16,6% so với năm 2026, duy trì giải ngân 100% vốn đầu tư công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Định hướng cho năm tới, ông Lê Anh Quân đề nghị ba phường khai thác hiệu quả lợi thế về thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị; xây dựng kế hoạch sát điều kiện thực tế, phù hợp định hướng chung của thành phố.

Kết quả thu ngân sách và giải ngân đầu tư công tạo nền tảng để các địa phương tiếp tục đầu tư phát triển. Việc xử lý dứt điểm vướng mắc về mặt bằng, tái định cư và thủ tục sẽ góp phần chuyển nguồn lực thành công trình, cải thiện khả năng kết nối và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.