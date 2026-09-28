Hải Phòng gỡ điểm nghẽn để tăng trưởng GRDP quý IV đạt 14,5%

Quang cảnh Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 UBND thành phố Hải Phòng. Ảnh: Minh Huệ - TTXVN

Các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải quán triệt sâu sắc phương châm "nói là làm, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng và có hiệu quả"; lập đường găng tiến độ theo nguyên tắc "6 rõ" đối với từng nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung tại Phiên họp thường kỳ tháng 9, ngày 28/9.

Phiên họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng của năm và triển khai các giải pháp trọng tâm quý IV/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 114 điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở nội dung thảo luận của đại diện các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng trong quý IV rất cao (đạt 14,5%) là thách thức đối với thành phố cũng như các cấp, ngành và địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2026.

Theo đó, người đứng đầu UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Thành ủy; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; đặc biệt khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ còn chậm tiến độ.

Các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thu đúng, thu đủ và chống thất thu ngân sách; đôn đốc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Cùng đó, các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; hoàn thiện đề án khôi phục ngành đóng tàu, chuẩn bị chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng ngành công thương trong tháng 10 và các điều kiện khởi công 3 cụm công nghiệp mới.

Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng; đảm bảo yêu cầu "Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" làm cơ sở để quản lý đất đai". Thuế thành phố theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời...

Chín tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP của thành phố Hải Phòng ước đạt 11,73%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,14%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,36%. Hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, logistics và du lịch ghi nhận nhiều kết quả tích cực: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,08% (đạt 320.890 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 43,72 tỷ USD, tăng 12,3%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 34,98 tỷ USD, tăng 16,7%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8%; thành phố ước đón 13,95 triệu lượt khách, vượt kịch bản tăng trưởng 9 tháng (13,86 triệu lượt khách).

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn ước trên 3.638 triệu USD, đạt 93,3% kế hoạch cả năm (3.900 triệu USD). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 162.173 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán giao và tăng 11,7% so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục mở rộng không gian phát triển mới với 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và 9 khu công nghiệp đã khởi công; hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý đối với 995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hải Phòng có 3/13 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản đề ra trong 9 tháng là tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp và số doanh nghiệp thành lập mới. Toàn thành phố có 21 địa phương đến thời điểm hiện tại có số thu thấp so với dự toán giao (chưa đạt 70% kế hoạch thu); có 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 65%.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung đề nghị các địa phương cần khẩn trương kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp quyết liệt để bù đắp tiến độ trong những tháng còn lại của năm 2026.