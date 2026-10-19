Hải Phòng giữ nguyên 114 xã, phường, đặc khu trong thời điểm hiện nay

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất giữ nguyên 114 xã, phường, đặc khu

Theo Kết luận ngày 16/10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chưa thực hiện việc sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chí về dân số và diện tích tự nhiên; giữ nguyên 114 xã, phường, đặc khu trong thời điểm hiện nay.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo tham mưu văn bản báo cáo các cơ quan Trung ương về định hướng sắp xếp đơn vị hành chính theo yêu cầu, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền cấp xã; phấn đấu đến hết năm 2026 xử lý dứt điểm những hạn chế, vướng mắc tại cơ sở thuộc thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 9/9, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch triển khai rà soát, nghiên cứu, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm triển khai quan điểm của Trung ương về việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân; tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, thực hiện rà soát, nghiên cứu, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tuân thủ Hiến pháp, trên cơ sở quy định của pháp luật và các chủ trương, định hướng của Trung ương, Thành ủy; phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển đô thị, nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, khả thi; đánh giá đầy đủ tác động, dự báo tình hình khi thực hiện sắp xếp; không gây ra những xáo trộn không cần thiết.

Kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp xã trong việc rà soát, nghiên cứu, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và các nhiệm vụ liên quan bảo đảm khoa học, thận trọng, hiệu quả.