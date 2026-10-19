Theo Kết luận ngày 16.10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chưa thực hiện việc sắp xếp các xã, phường chưa đạt tiêu chí về dân số và diện tích tự nhiên; giữ nguyên 114 xã, phường, đặc khu trong thời điểm hiện nay.

Hải Phòng chưa thực hiện sắp xếp các xã, phương chưa đạt tiêu chí

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo tham mưu văn bản báo cáo các cơ quan Trung ương về định hướng sắp xếp đơn vị hành chính theo yêu cầu, hoàn thành trong tháng 10.2026.

Hải Phòng giữ nguyên 114 xã, phường, đặc khu như hiện nay

Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền cấp xã; phấn đấu đến hết năm 2026 xử lý dứt điểm những hạn chế, vướng mắc tại cơ sở thuộc thẩm quyền.