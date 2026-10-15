Hải Phòng: Giao hơn 49.000m2 đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land để xây nhà ở xã hội

Quyết định số 4246/QĐ-UBND do ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký ngày 18/10/2026 về việc giao đất (đợt 1) cho Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đầm Bắc Giang tại phường Hồng Bàng.

Theo Quyết định này, UBND TP Hải Phòng giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land diện tích hơn 49.000m2 đất tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đầm Bắc Giang theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Quyết định số 4246/QĐ-UBND do ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký ngày 18/10/2026

Trong tổng diện tích được giao, đất nhà ở liền kề (nhà ở thương mại) chiếm hơn 4.700m2. Đây là phần diện tích được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Ngoài diện tích đất nhà ở liền kề, dự án được giao đất nhà ở chung cư (nhà ở xã hội) là hơn 14.500m2; đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật là hơn 29.600m2.

UBND. TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng Ủy ban nhân dân phường Hồng Bàng triển khai Quyết định; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định này.

UBND phường Hồng Bàng có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại theo quy định; Quản lý diện tích 2.379,8m2 đã giải phóng mặt bằng, chưa giao đất đến khi có Quyết định khác của UBND thành phố.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land; nếu phát hiện vi phạm kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định.

Cũng theo Quyết định này, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình sử dụng đất; nộp đầy đủ tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.