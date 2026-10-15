Hải Phòng giao hơn 49.000 m² đất cho H&T Land làm nhà ở xã hội Đầm Bắc Giang

Theo quyết định, UBND TP Hải Phòng giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land hơn 49.000 m² đất tại phường Hồng Bàng, thuộc diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đầm Bắc Giang theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Trong tổng diện tích đất được giao, đất xây dựng nhà ở liền kề (nhà ở thương mại) chiếm hơn 4.700 m². Đây là phần diện tích được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, dự án có hơn 14.500 m² đất xây dựng nhà ở chung cư (nhà ở xã hội) và hơn 29.600 m² đất dành cho giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

Để triển khai quyết định, UBND TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND phường Hồng Bàng tổ chức thực hiện theo quy định. Sở có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định giao đất.

Đối với UBND phường Hồng Bàng, thành phố yêu cầu khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại theo quy định. Đồng thời, địa phương có trách nhiệm quản lý diện tích 2.379,8 m² đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa được giao, cho đến khi có quyết định khác của UBND thành phố.

UBND phường Hồng Bàng cũng được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng phải kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư H&T Land có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình sử dụng đất; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.