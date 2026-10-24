Hải Phòng: Giao hơn 2ha đất cho doanh nghiệp thực hiện nhà ở xã hội

Cụ thể UBND Tp.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 4335/QĐ-UBND chính thức giao 25.870,2m2 đất tại phường Lê Chân cho Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Bình Phát để triển khai Dự án khu nhà ở xã hội XH1, XH2.

Theo quyết định được phê duyệt, toàn bộ diện tích đất giao cho doanh nghiệp nằm tại phường Lê Chân và đã được Ủy ban nhân dân phường xác nhận hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Cũng theo Quyết định cơ cấu sử dụng đất cụ thể của dự án bao gồm: Đất nhà ở (18.571,5 m2): Bao gồm 3.307,9 m2 đất nhà ở liền kề và 15.263,6 m2 đất nhà ở chung cư dành cho nhà ở xã hội. Đất cây xanh: 6.789,0 m2. Đất hạ tầng kỹ thuật: 459,0 m2. Đất giao thông: 50,7 m2.

Về hình thức và phương thức giao đất, Nhà nước thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng là 50 năm, tính từ ngày có quyết định giao đất của UBND thành phố. Dự án được giao theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dựa trên cơ sở UBND thành phố Hải Phòng đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 02/4/2026. Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận ngày 13/8/2026.

Ảnh minh họa dự án khu nhà ở xã hội XH1, XH2 (Ảnh: Hải Phòng Projects)

UBND thành phố Hải Phòng cũng giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở thương mại, chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế, đồng thời phối hợp bàn giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Cơ quan thuế thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất theo quy định.

Đối với Sở Xây dựng dơn vị này được giao hướng dẫn chủ đầu tư bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước sau khi hoàn thành xây dựng.

Tại địa phương, UBND phường Lê Chân được giao thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng đất và triển khai dự án của doanh nghiệp.

Về phía chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Bình Phát có trách nhiệm triển khai dự án đúng quy hoạch, sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới được giao; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, môi trường; hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình thực hiện dự án.