Hải Phòng: Giao hơn 25.800m2 đất cho Công ty Cổ phần Hoá chất Vật liệu điện Bình Phát để thực hiện dự án nhà ở xã hội

Quyết định số 4335/QĐ-UBND do ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký ngày 15/10/2026 về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Hoá chất Vật liệu điện Bình Phát để thực hiện Dự án khu nhà ở xã hội XH1, XH2 tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Theo Quyết định này, UBND TP Hải Phòng giao hơn 25.800m2 đất tại phường Lê Chân (UBND phường Lê Chân xác nhận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) cho Công ty Cổ phần Hoá chất Vật liệu điện Bình Phát để thực hiện Dự án khu nhà ở xã hội XH1, XH2 tại phường Lê Chân theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Phối cảnh dự án

Trong tổng diện tích được giao, đất nhà ở chiếm hơn 18.500m2 (trong đó gồm đất nhà ở liền kề có diện tích 3.307,9m2 và đất nhà ở chung cư (nhà ở xã hội) có diện tích 15.263,62m2).

Ngoài diện tích đất nhà ở, dự án được giao đất cây xanh là hơn 6.780m2; đất hạ tầng kỹ thuật là 459m2; đất giao thông là 50,7m2.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá đất theo quy định để tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở thương mại theo quy định.

UBND phường Lê Chân có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất và triển khai dự án của Công ty Cổ phần Hoá chất Vật liệu điện Bình Phát, trường hợp vi phạm xử lý theo quy định; chịu trách nhiệm về kết quả giải phóng mặt bằng đảm bảo điều kiện giao đất.

Cũng theo Quyết định này, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty Cổ phần Hoá chất Vật liệu điện Bình Phát có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, ranh giới đất được giao, xây dựng công trình và thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Triển khai dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch bàn giao lại cho cơ quan nhà nước theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình sử dụng đất; nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Có trách nhiệm phối hợp các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai; thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.