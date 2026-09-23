Hải Phòng: Giao hơn 2.700m2 đất cho Công ty Hà Phương để xây dựng khu dân cư mới

Quyết định số 3723/QĐ-UBND do ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký ngày 15/9/2026 về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất (đợt 2) cho Công ty Hà Phương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hà Bắc, TP. Hải Phòng).

Theo Quyết định này, UBND TP. Hải Phòng giao (đợt 2) cho Công ty Hà Phương 2.730m2 đất thuộc xã Hà Bắc, TP. Hải Phòng (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Trong tổng diện tích được giao, đất ở chiếm hơn 1.660m2, đây là phần diện tích được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của dự án được sử dụng đất ổn định, lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quyết định số 3723/QĐ-UBND do ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký ngày 15/9/2026

Ngoài diện tích đất ở, dự án được giao đất cây xanh thể dục thể thao 436,2m2; đất hạ tầng kỹ thuật 29,4m2; đất giao thông 602m2. Các diện tích đất nêu trên, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cũng theo Quyết định này, UBND. TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty Hà Phương sau khi hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Dự án để bàn giao cho cơ quan nhà nước theo quy định.

UBND xã Hà Bắc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Hà Phương; nếu phát hiện vi phạm kịp thời xử lý theo quy định.

UBND TP. Hải Phòng cũng yêu cầu Công ty Hà Phương có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và thiết kế xây dựng được duyệt; thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, môi trường, xây dựng và đầu tư thực hiện dự án, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình sử dụng đất; nộp đầy đủ tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.