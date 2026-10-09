Dự án hơn 3.179 tỷ đồng tại khu vực đường Tô Hiệu - Mê Linh

Theo Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 12/8/2026, UBND TP Hải Phòng giao 16.177,1 m² đất tại phường Lê Chân cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, gồm chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ. Khu đất nằm tại các lô OTM2-1, N2-3, CX2-4 thuộc ô phố A2 trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 quận Lê Chân, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trước đó, dự án được UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 và chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy làm nhà đầu tư tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 3/5/2024.

Theo thông tin về dự án được công bố trước đây, công trình có tổng vốn đầu tư hơn 3.179,4 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án dự kiến hơn 2.763,9 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng 415,5 tỷ đồng. Vốn góp của nhà đầu tư là hơn 635 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn đầu tư; phần vốn huy động dự kiến hơn 2.543 tỷ đồng, chiếm 80%.

Hải Phòng giao hơn 1,6 ha đất cho Hoàng Huy triển khai dự án chung cư 40 tầng.

Khu đất dự án nằm tại khu vực có một mặt tiếp giáp đường Tô Hiệu, một mặt giáp đường Mê Linh. Với hạng mục chính là tòa chung cư thương mại cao 40 tầng kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, dự án hướng tới mục tiêu chỉnh trang đô thị, bổ sung không gian nhà ở và các tiện ích thương mại tại khu vực Lê Chân.

Theo quyết định giao đất, trong tổng diện tích 16.177,1 m², có 11.011,7 m² đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ và 778,7 m² đất nhà ở liền kề được giao có thu tiền sử dụng đất. Phần diện tích còn lại gồm 543,8 m² đất cây xanh và 3.842,9 m² đất giao thông được giao không thu tiền sử dụng đất.

Trong quá trình triển khai, Hoàng Huy phải sử dụng đất đúng mục đích, diện tích và ranh giới được giao; thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt, tuân thủ quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường. Doanh nghiệp cũng phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục liên quan và bàn giao hạ tầng kỹ thuật theo quy định. UBND phường Lê Chân có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án.

Hoàng Huy có tổng tài sản hơn 13.000 tỷ đồng

Về phía nhà đầu tư, báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 1/4 đến 30/6/2026 cho thấy tại ngày 30/6/2026, Hoàng Huy có tổng tài sản hơn 13.091 tỷ đồng, tăng khoảng 206,6 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt gần 7.950 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn đạt hơn 5.140 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức gần 3.687 tỷ đồng, tăng khoảng 149,8 tỷ đồng so với đầu kỳ. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 3.006 tỷ đồng, tăng khoảng 926,4 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 1.352 tỷ đồng xuống còn khoảng 482,4 tỷ đồng.

Theo quyết định giao đất, trong tổng diện tích 16.177,1 m², có 11.011,7 m² đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ và 778,7 m² đất nhà ở liền kề được giao có thu tiền sử dụng đất.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của Hoàng Huy tại cuối quý II/2026 đạt hơn 2.601 tỷ đồng, tăng khoảng 104,8 tỷ đồng so với đầu kỳ. Phần lớn là nợ ngắn hạn, với hơn 2.542 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn lên tới hơn 2.307 tỷ đồng, tăng gần 149,3 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 10.490 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu hơn 9.121 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 525,4 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp có quy mô vốn chủ sở hữu lớn so với nợ phải trả.

Liên quan đến diễn biến cổ phiếu, từ ngày 8/10/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đưa vào giao dịch bổ sung 91.203.584 cổ phiếu TCH. Đây là số cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký bổ sung ngày 24/9/2026.

Tuy nhiên, việc lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh trong khi hàng tồn kho tăng là những diễn biến cần được theo dõi khi đánh giá khả năng cân đối dòng tiền và nguồn lực triển khai các dự án. Với dự án tại phường Lê Chân, bên cạnh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, khả năng huy động vốn, tổ chức thi công và bảo đảm tiến độ sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả triển khai trong thời gian tới.