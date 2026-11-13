Hải Phòng: Giao gần 33.000m2 đất cho Công ty Nam Đô để xây dựng nhà ở xã hội

Quyết định số 4630/QĐ-UBND do ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký ngày 03/11/2026 về việc giao đất cho Công ty Nam Đô thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), giai đoạn 1 tại phường Thạch Khôi, TP. Hải Phòng.

Theo Quyết định này, UBND TP Hải Phòng giao gần 33.000m2 đất thuộc phường Thạch Khôi (do UBND phường Thạch Khôi quản lý) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), giai đoạn 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội phường Thạch Khôi

Trong tổng diện tích được giao, đất nhà ở xã hội chiếm gần 26.400m2; đất thương mại chiếm gần 6.600m2. Các phần diện tích đất này, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn giao đất là 50 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; bàn giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Nam Đô theo quy định.

Dự án khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Phú Quý (Goldenland) có tổng vốn đầu tư sơ bộ 3.479 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 695,8 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn vay và huy động hợp pháp khác là 2.783,2 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại 3 lô đất NOXH-01, NOXH-02 và NOXH-03, gồm các tòa chung cư nhà ở xã hội cao 21 tầng. Tổng quy mô dự kiến 2.212 căn hộ nhà ở xã hội và 761 căn hộ thương mại.

Quyết định số 4630/QĐ-UBND do ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký ngày 03/11/2026

UBND phường Thạch Khôi có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Nam Đô; nếu phát hiện vi phạm kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định.

Cũng theo Quyết định này, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty Nam Đô có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và thiết kế xây dựng được duyệt; thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, môi trường, xây dựng và đầu tư thực hiện dự án, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình sử dụng đất; nộp đầy đủ tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.