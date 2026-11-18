Hải Phòng giao, cho thuê 156ha để phát triển thêm 6 bến cảng tại Lạch Huyện. Ảnh: Minh họa

Phát triển thêm 6 bến cảng tại Lạch Huyện

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 18/11 cho biết, thành phố đã có Quyết định số 4883/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Lạch Huyện thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12 tại khu bến Lạch Huyện (đặc khu Cát Hải).

Theo đó, Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Lạch Huyện được thuê 103,65ha đất và khu vực biển để thực hiện dự án xây 4 bến cảng nêu trên.

Hình thức thuê đất trả tiền hằng năm, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất và khu vực biển đến ngày 8/7/2095, phù hợp với thời hạn hoạt động của dự án được chấp thuận tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 8/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc khu bến Lạch Huyện đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 3099/QĐ-BQL ngày 14/7/2025. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án được phê duyệt tháng 9/2026.

Trước đó, ngày 27/10/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã có Quyết định số 4496/QĐ-UBND cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuê 52,54ha đất và khu vực biển tại khu bến Lạch Huyện (đặc khu Cát Hải) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện.

Trong đó, có 8.752,7m2 đất bằng chưa sử dụng, không phải giải phóng mặt bằng và 51,67ha khu vực biển.

Dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 21/4/2023. Thời hạn sử dụng đất và khu vực biển đến ngày 21/4/2093.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Lạch Huyện và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, đúng phạm vi ranh giới, thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án xây dựng các bến cảng

Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Lạch Huyện chỉ được thực hiện dự án xây dựng bến 9-12 sau khi hoàn thành thủ tục về bảo vệ môi trường, thủ tục điều kiện về chuyển giao công nghệ sử dụng theo quy định pháp luật. Trường hợp phát sinh các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh trong quá trình thực hiện dự án và trong trường hợp chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần chi phối, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài phải được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan.

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải được giao trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Lạch Huyện và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn theo quy định, trường hợp phát tiển vi phạm, thực hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án xây dựng các bến cảng từ số 7-12 khu bến cảng Lạch Huyện. Đồng thời, chủ trì, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các thủ tục liên quan hoạt động lấn biển bảo đảm theo quy định.

Như vậy, đến nay, khu bến cảng Lạch Huyện có 12 bến cảng (các dự án thành phần), trong đó, các bến số 1–6 đã đi vào hoạt động, các bến số 7–12 đang được triển khai các thủ tục liên quan đến đất đai, khu vực biển, đầu tư. Theo Quyết định số 140/QĐ - TTg ngày 16/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ, khu bến cảng Lạch Huyện được quy hoạch tổng thể từ 13–16 bến cảng, tầm nhìn đến năm 2050 khu bến Lạch Huyện có thể mở rộng với quy mô 20 bến cảng container. Việc triển khai các dự án góp phần hiện thực hóa quy hoạch phát triển khu bến Lạch Huyện, từng bước hoàn thiện hệ thống cảng biển nước sâu tại Hải Phòng.