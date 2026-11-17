Ngoài các bến từ 1-6, cảng Lạch Huyện sẽ phát triển thêm 6 bến cảng từ bến số 7-12. Nguồn: Báo và PTTH Hải Phòng.

Ngày 17/11/2026, UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã có quyết định số 4883/QĐ-UBND (ngày 13/11/2026) về việc cho Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Lạch Huyện được thuê 103,65ha đất và khu vực biển để thực hiện dự án xây dựng 4 bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12 tại khu bến Lạch Huyện (đặc khu Cát Hải).

Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thu tiền thuê đất hằng năm, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời hạn thuê theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12 tại khu bến Lạch Huyện được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/7/2025. Ngày 14/7/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã có Quyết định số 3099/QĐ-BQL chấp thuận Công ty Cổ phần đầu tư Cảng Lạch Huyện là nhà đầu tư thực hiện dự án. Thời hạn sử dụng đất và khu vực biển của dự án đến ngày 08/7/2095.

Trước đó, ngày 27/10/2026, UBND TP. Hải Phòng có Quyết định số 4496/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuê 52,54ha đất và khu vực biển tại khu bến Lạch Huyện (đặc khu Cát Hải) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện. Trong đó, có 8.752,7m2 đất bằng chưa sử dụng, không phải giải phóng mặt bằng và 51,67ha khu vực biển. Tương tự, chủ đầu tư cũng được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời hạn thuê theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

Dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 21/4/2023. Thời hạn sử dụng đất và khu vực biển đến ngày 21/4/2093.

Như vậy, đến nay, khu bến cảng Lạch Huyện có 12 bến cảng (các dự án thành phần), trong đó, các bến số 1–6 đã đi vào hoạt động, các bến số 7–12 đang được triển khai các thủ tục liên quan đến đất đai, khu vực biển, đầu tư.

Theo Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ, khu bến cảng Lạch Huyện được quy hoạch tổng thể từ 13–16 bến cảng, tầm nhìn đến năm 2050 khu bến Lạch Huyện có thể mở rộng với quy mô 20 bến cảng container.