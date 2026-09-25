Theo đó, HĐND thành phố quyết định giao biên chế năm 2026 với tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính của thành phố là 7.134 chỉ tiêu.

Trong đó, cấp thành phố có 1.996 chỉ tiêu, gồm 1.993 biên chế cán bộ, công chức, 3 chỉ tiêu biên chế phục vụ. Cấp xã được giao 5.138 chỉ tiêu.

Tổng số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố là 61.126 chỉ tiêu, trong đó cấp thành phố 11.268 chỉ tiêu, cấp xã 49.851 chỉ tiêu; dự phòng 6 chỉ tiêu để thu hút nhân lực và thực hiện phương án chuyển công chức sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập.

HĐND TP Hải Phòng giao 7.134 chỉ tiêu biên chế công chức năm 2026

HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có số cán bộ, công chức cao hơn số biên chế được giao tại Nghị quyết này rà soát, sắp xếp, có giải pháp phù hợp theo quy định, gắn với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong năm 2026 số cán bộ, công chức có mặt không vượt quá số biên chế được giao.

Trường hợp điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy làm phát sinh việc điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được HĐND thành phố giao, HĐND các xã, phường và đặc khu Cát Hải quyết định cụ thể biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan HĐND, UBND cấp mình; viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

Về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Pháp chế thống nhất với phương án UBND thành phố trình. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ cơ sở phân bổ 398 chỉ tiêu cao hơn số thực tế có mặt.

Sau thẩm tra, UBND thành phố đã bổ sung phương án phân bổ, gồm 92 chỉ tiêu cấp thành phố, 300 chỉ tiêu cấp xã và 6 chỉ tiêu dự phòng; đồng thời bổ sung nguyên tắc phân bổ đối với các lĩnh vực, đơn vị.

Về số hợp đồng lao động, Ban Pháp chế xác định việc trình HĐND thành phố quyết định 8.252 hợp đồng lao động chưa phù hợp về thẩm quyền; đề nghị rà soát theo Điều 6 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP.