Hải Phòng giao 7.134 biên chế công chức hành chính, 61.126 chỉ tiêu viên chức

Trong đó, cấp thành phố có 1.996 chỉ tiêu, gồm 1.993 biên chế cán bộ, công chức, 3 chỉ tiêu biên chế phục vụ. Cấp xã được giao 5.138 chỉ tiêu.

Tổng số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố là 61.126 chỉ tiêu. Trong đó, cấp thành phố có 11.268 chỉ tiêu, cấp xã có 49.851 chỉ tiêu, còn lại là các chỉ tiêu dự phòng.

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hải Phòng sáng 25/9

HĐND đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có số cán bộ, công chức cao hơn số biên chế được giao tại nghị quyết này rà soát, sắp xếp, có giải pháp phù hợp theo quy định, gắn với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm trong năm 2026 số cán bộ, công chức có mặt không vượt quá số biên chế được giao.

Trường hợp điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy làm phát sinh việc điều chỉnh biên chế giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND TP báo cáo Thường trực HĐND TP xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, HĐND các xã, phường và đặc khu quyết định cụ thể biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan HĐND, UBND cấp mình, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

Các đại biểu thông qua 15 nghị quyết về các hoạt động kinh tế - xã hội

Kỳ họp cũng thống nhất thông qua một loạt nghị quyết về các hoạt động kinh tế - xã hội khác của thành phố.

15 nghị quyết vừa được HĐND TP Hải Phòng thông qua 1. Nghị quyết quyết định mức vốn điều lệ, vốn điều lệ bổ sung cấp cho Quỹ phát triển đất TP Hải Phòng. 2. Nghị quyết thông qua mức vốn điều lệ, vốn điều lệ bổ sung đến năm 2030; danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026-2030 của Quỹ đầu tư phát triển TP Hải Phòng. 3. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026. 4. Nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hải Phòng quản lý. 5. Nghị quyết về việc thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố. 6. Nghị quyết về việc thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội. 7. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi quản lý và thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước TP Hải Phòng. 8. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2026-2030. 9. Nghị quyết về việc điều chỉnh Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2026 và phê duyệt Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. 10. Nghị quyết về việc thông qua Danh mục các khu đất nhỏ hẹp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng, nằm xen kẹt trong khu dân cư thực hiện trước việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất theo khoản 7 Điều 6 Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội (đợt 2). 11. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND thành phố quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hải Phòng. 12. Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố. 13. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông Tây, TP Hải Phòng. 14. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua TP Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối đường tỉnh 353. 15. Nghị quyết về việc giao biên chế của thành phố năm 2026.