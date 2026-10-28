Hải Phòng: Giám đốc doanh nghiệp bị phạt 1,5 tỷ đồng vì trốn thuế

Điều tra viên và Kiểm sát viên làm việc ghi âm, ghi hình hỏi cung bị can. Ảnh: CACC

Theo tài liệu vụ án, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, N.Đ.H. (sinh năm 1973), Giám đốc Công ty Cổ phần V.A, đã chỉ đạo sử dụng 24 hóa đơn giá trị gia tăng lập khống của 7 doanh nghiệp. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên các hóa đơn là hơn 20,9 tỷ đồng, tương ứng số thuế giá trị gia tăng hơn 2,09 tỷ đồng.

Ngày 13/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế”. Đến ngày 11/2/2026, cơ quan điều tra khởi tố bị can N.Đ.H. về tội danh này theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/5/2026, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt N.Đ.H. số tiền 1,5 tỷ đồng, đồng thời buộc nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền thuế trốn.