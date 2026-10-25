Hải Phòng: Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong bị truy tố vì trốn thuế

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong (viết tắt là Công ty Tân Thuận Phong), Công ty TNHH Thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 (viết tắt là Công ty Đông Dương 3) và một số cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hải Phòng.

Bị can Bùi Văn Bình (Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Hai bị can Phan Thị Hương Giang (Phó trưởng Phòng Kế toán Công ty Tân Thuận Phong) và Phạm Thị Xuân (Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai bị can Bùi Đình Chung (Giám đốc Công ty Đông Dương 3), Bùi Đức Huy (Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) bị truy tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trụ sở Công ty Tân Thuận Phong.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bùi Văn Bình (sinh năm 1962, trú phường An Dương, Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, doanh nghiệp chuyên xử lý rác thải dân dụng và công nghiệp; tái chế và kinh doanh, mua bán phế liệu. Công ty này hoạt động tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.

Trong quá trình xử lý chất thải nguy hại từ năm 2021 đến tháng 8/2025, Công ty Tân Thuận Phong thu gom được phế liệu và bán lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu nhưng không có hợp đồng mua bán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Bình bị cáo buộc chỉ đạo Phan Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Kế toán, và Phạm Thị Xuân, thủ quỹ công ty, thu tiền bằng tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản qua tài khoản cá nhân. Các khoản thu được ghi bằng phiếu viết tay, theo dõi trên phần mềm Excel nhưng không kê khai với cơ quan thuế.

Theo cơ quan công tố, việc để ngoài sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,378 tỷ đồng tiền thuế. Quá trình điều tra, Bình, Giang và Xuân đều đã khai nhận hành vi vi phạm.

Về hành vi gây ô nhiễm môi trường, cáo trạng xác định ngày 8/2/2025, Công ty Tân Thuận Phong ký hợp đồng với Công ty TNHH H. để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có “cát cháy”, với giá 500 đồng/kg.

Bình giao nhân viên xử lý loại chất thải này bằng dây chuyền hóa học. Tuy nhiên, do hệ thống hút bị tắc, Bình chỉ đạo dừng xử lý.

Sau đó, Bùi Đức Huy, con trai Bình và là Phó giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, chỉ đạo tập kết “cát cháy” tại khu vực xưởng xử lý chất thải của công ty.

Đến tháng 4/2025, lượng chất thải tồn đọng lớn. Sau khi được Bình đồng ý, Huy bị cáo buộc dù biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý “cát cháy” nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên liên hệ, thỏa thuận chuyển chất thải đến doanh nghiệp này nhằm tiết kiệm chi phí.

Theo cáo trạng, Bùi Đình Chung, Giám đốc Công ty Đông Dương 3, khi đó đang chuẩn bị san lấp mặt bằng nhà xưởng Công ty H.V.. Do cát tự nhiên khan hiếm, giá tăng cao, Chung đồng ý tiếp nhận “cát cháy” để chèn, lót đường ống cống của hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và chôn lấp tạo mặt bằng nhà xưởng.

Từ tháng 4 đến ngày 9/9/2025, Công ty Tân Thuận Phong vận chuyển tổng cộng hơn 2.663 tấn “cát cháy” đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty H.V.

Sau khi tiếp nhận, Chung chỉ đạo nhân viên sử dụng hơn 1.678 tấn “cát cháy” trộn với bùn thải để làm gạch tuynel. Số còn lại, 984 tấn, được sử dụng để chôn lấp, san nền trong khuôn viên Công ty H.V..

Viện Kiểm sát xác định hành vi của Bình, Huy và Chung vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Cả ba bị can khai nhận hành vi của mình và đồng phạm trong quá trình điều tra.