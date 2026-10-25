Hải Phòng:Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong bị đề nghị truy tố

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bùi Văn Bình (SN 1962, trú phường An Dương, Hải Phòng) là Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, doanh nghiệp chuyên xử lý rác thải dân dụng và công nghiệp; tái chế và kinh doanh, mua bán phế liệu. Công ty hoạt động tại KCN Nam Cầu Kiền.

Trong quá trình xử lý chất thải nguy hại từ năm 2021 đến tháng 8.2025, Công ty Tân Thuận Phong thu gom được phế liệu và bán lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu nhưng không có hợp đồng mua bán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Bùi Văn Bình chỉ đạo Phan Thị Hương Giang, Phó Trưởng phòng Kế toán và Phạm Thị Xuân, Thủ quỹ công ty thu tiền bán phế liệu bằng tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản bằng tài khoản cá nhân, lập phiếu thu viết tay và cập nhật, theo dõi trên phần mềm Excel. Số liệu này không kê khai báo cáo cơ quan thuế và được chi bằng phiếu viết tay theo yêu cầu của Bình.

Bị can Bùi Văn Bình - GĐ Công ty Tân Thuận Phong bị cơ quan chức năng truy tố với 2 tội danh

Bị can Bùi Văn Bình và đồng phạm để ngoài sổ sách kế toán tài chính, che giấu doanh thu bán hàng thực tế của Công ty Tân Thuận Phong từ năm 2021 đến tháng 8.2025 đã dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền thuế là 12.378.744.496 đồng.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Bùi Văn Bình, Phan Thị Hương Giang, Phạm Thị Xuân đã vi phạm khoản 3, khoản 10, Điều 13 Luật Kế toán năm 2015, quy định các hành vi bị nghiêm cấm: Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị kế toán; Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên.... Cả 3 đối tượng khai nhận hành vi vi phạm.

Về hành vi phạm tội Gây ô nhiễm môi trường, Viện Kiểm sát tối cao xác định, ngày 8.2.2025, Công ty Tân Thuận Phong ký với một DN về hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có “cát cháy”, đơn giá 500 đồng/kg. Bùi Văn Bình giao cho nhân viên xử lý “cát cháy” qua hệ thống dây chuyền xử lý hoá học nhưng hệ thống hút bị tắc nên Bình chỉ đạo không xử lý nữa.

Sau đó, Bùi Đức Huy (con trai Bình, PGĐ Công ty Tân Thuận Phong) chỉ đạo tập kết “cát cháy” tại khu vực xưởng xử lý chất thải của Công ty Tân Thuận Phong. Đến tháng 4.2025, lượng “cát cháy” tiếp nhận từ Công ty H tồn ứ số lượng lớn nên sau khi được Bùi Văn Bình đồng ý, Bùi Đức Huy mặc dù biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện để tiếp nhận, xử lý “cát cháy” nhưng để tiết kiệm chi phí Huy đã chỉ đạo nhân viên liên hệ, thỏa thuận để Bùi Đình Chung (Giám đốc Công ty Đông Dương 3) tiếp nhận “cát cháy” của Công ty Tân Thuận Phong để xử lý.

Lúc này Bùi Đình Chung chuẩn bị san lấp mặt bằng nhà xưởng Công ty H.V đang cần vật liệu (cát san lấp) nhưng do cát tự nhiên khan hiếm và giá tăng cao, nên Chung đồng ý tiếp nhận “cát cháy” để chèn, lót đường ống cống của hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và chôn, lấp tạo mặt bằng nhà xưởng.

Từ tháng 4.2025 đến ngày 9.9.2025, Công ty Tân Thuận Phong vận chuyển 2.663.382 kg “cát cháy” đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty H.V.

Sau khi tiếp nhận, Bùi Đình Chung chỉ đạo nhân viên của mình sử dụng 1.678.452 kg “cát cháy” trộn cùng bùn thải để làm gạch tuynel, số “cát cháy” còn lại 984.930 kg Chung đã sử dụng chôn, lấp, san nền tại khuôn viên Công ty H.V.

Hành vi của Bùi Văn Bình, Bùi Đình Chung, Bùi Đức Huy vi phạm khoản 1, Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022, quy định các hành vi bị nghiêm cấm: Chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn,... không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Quá trình điều tra, cả 3 đối tượng khai nhận hành vi của mình và đồng phạm.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Bùi Văn Bình về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội Gây ô nhiễm môi trường, quy định tại khoản 3 Điều 221 và điểm d khoản 3 Điều 235 Bộ Luật hình sự.

Các bị can Phan Thị Hương Giang, Phạm Thị Xuân bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ Luật hình sự.

Bị can Bùi Đình Chung, Bùi Đức Huy bị truy tố về tội Gây ô nhiễm môi trường, quy định tại điểm d khoản 3 Điều 235 Bộ Luật hình sự.