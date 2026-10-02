Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, các nội dung được xem xét tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Hải Phòng kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới Đảng ủy 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu xem xét nhiều nội dung quan trọng, gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; sơ kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, phân tích đánh giá của đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương về những kết quả đạt được trong 9 tháng của năm 2026; những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong những tháng còn lại của năm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố tiếp tục thực hiện phương châm hành động: “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ; việc hôm nay không để ngày mai; lãnh đạo càng cao thì càng phải mẫu mực trong tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; quyết tâm không để khâu thực thi trở thành điểm nghẽn, nút thắt cản trở sự phát triển”.

Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, thực chất, gắn với kết quả, tiến độ và sản phẩm công việc; khẩn trương hoàn thiện, ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU và hệ thống KPI phù hợp từng chức danh, vị trí việc làm. Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh biên chế từ địa phương thừa sang địa phương thiếu; bảo đảm sự tương quan về số lượng, tính chất nhiệm vụ và số lượng nhân lực giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp xã.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới Đảng ủy 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, triển khai các kịch bản điều hành hiệu quả ngay từ đầu năm 2027.

Cùng đó, thành phố phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao; thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, nhất là hơn 300 doanh nghiệp lớn có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Thành phố tập trung giải quyết nhanh các thủ tục để đưa các dự án mới vào sản xuất, góp phần đưa chỉ số IIP cả năm đạt tối thiểu 15,5%.

Thành phố khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển mô hình “Cụm công nghiệp sinh thái” trong tháng 10/2026 và Đề án “Khôi phục và phát triển ngành đóng tàu thành phố Hải Phòng” trong quý IV/2026; sớm ban hành đầy đủ cơ chế, chính sách để Khu Thương mại tự do đi vào hoạt động hiệu quả trong năm 2026.

Thành phố tiếp tục triển khai “cơ chế luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các dự án trọng điểm. Thành phố tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; nghiên cứu lựa chọn các lĩnh vực thu hút nhà đầu tư để bù đắp cho các biến động của thị trường bất động sản.

Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước mở rộng sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án mới. Các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính và công khai minh bạch tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức tiếp xúc riêng để hoàn thiện, xử lý hồ sơ.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu.

Ủy ban nhân dân thành phố điều hành thu, chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải quyết 151 dự án tồn đọng theo phương án đã được phê duyệt; tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Trung ương; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và công tác cải cách hành chính…

Chín tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP của Hải Phòng ước đạt 12,08%, đứng thứ 3 toàn quốc và là mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây; cao hơn ước bình quân chung cả nước 3,48 điểm phần trăm (cả nước ước đạt 8,6%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,23%; cao hơn ước bình quân chung cả nước 3,03 điểm phần trăm (cả nước ước tăng 12,2%). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 163.746 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch. Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong quý III, góp phần quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng.