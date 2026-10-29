Hải Phòng giải ngân hơn 89% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Hải Phòng

Kết quả này không chỉ thể hiện tính kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính công mà còn chứng minh năng lực tổ chức thực hiện vượt trội của địa phương.

Tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 qua địa bàn phường Kiến An, Phù Liễn đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thúc đẩy hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Đáng chú ý, việc HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25/9/2026 điều chỉnh bổ sung thêm 8.448 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 lên 44.135,3 tỷ đồng, cho thấy Hải Phòng không chủ quan dừng lại ở kết quả đạt được, mà chủ động nới rộng dư địa phát triển. Việc bổ sung vốn quy mô lớn đòi hỏi sự bứt phá tương ứng về năng lực hấp thụ vốn của hệ thống hạ tầng.

​Để hiện thực hóa mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn trong thời gian sớm nhất, Hải Phòng đang tập trung giải quyết bài toán cốt lõi: đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026 cho các dự án hạ tầng giao thông chiến lược như đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; hợp phần tuyến đường Vành đai 3 thuộc Dự án Phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu; tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 qua địa bàn phường Kiến An, Phù Liễn; tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển.

Cùng với việc siết chặt kiểm điểm tiến độ hằng tuần và đơn giản hóa thủ tục thanh toán cho nguồn vốn bổ sung, thành phố đang biến vốn đầu tư công thành động lực thực chất, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững cho toàn vùng.