Hải Phòng: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy lúc nửa đêm

Ngày 12/11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) vừa giải cứu thành công 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân xảy ra tại phường Lưu Kiếm.

Hiện trường vụ cháy.

Trước đó, khoảng 23h56 ngày 11/11, nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hải Phòng) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Tại đây, đám cháy bùng phát ở tầng 1 căn nhà, nơi tập trung nhiều vật dụng dễ cháy. Do không gian kín, khói và khí độc nhanh chóng bao trùm, trong khi lối ra vào duy nhất của gia đình nằm ngay tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Thời điểm xảy ra cháy, ba người trong cùng một gia đình bị mắc kẹt bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng phá cửa kính cường lực, triển khai 2 lăng B phun nước khống chế đám cháy. Đồng thời, một tổ công tác tiếp cận căn nhà qua tầng 2 để tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt.

Sau khi xác định được vị trí các nạn nhân, lực lượng cứu hộ đã cung cấp mặt nạ lọc độc dự phòng, trấn an tinh thần, hướng dẫn và đưa cả ba người ra ngoài an toàn.

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người. Nhờ được xử lý kịp thời, thiệt hại về tài sản cũng được hạn chế.

Duy Thanh