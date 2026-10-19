Hải Phòng: Gia hạn trục vớt tàu bị chìm trên sông Hoá đến hết ngày 20.10

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 17.10, phương tiện thủy nội địa mang số đăng ký HY0713, do ông Nguyễn Văn Lệ làm chủ, chở khoảng 400 tấn sắt vụn, di chuyển từ cửa Ba Giai về cảng Sheng She. Khi đến khu vực Km22+300 sông Hóa, phương tiện gặp sự cố, nước tràn vào khoang hàng khiến tàu chìm.

Vị trí phương tiện đắm cách bờ trái sông Hóa khoảng 15m, thuộc xã Vĩnh Hải, Hải Phòng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Phương tiện chìm ngoài luồng chạy tàu nhưng nằm trong hành lang bảo vệ luồng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không được trục vớt, di chuyển kịp thời.

Tàu chở 400 tấn sắt bị chìm trên sông Hoá

Để phục vụ công tác trục vớt phương tiện chở sắt vụn bị chìm và bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng thông báo hạn chế giao thông tại khu vực từ ngày 17.10 đến hết ngày 20.10.2026. Thời gian hạn chế có thể kéo dài đến khi có thông báo mới, sau khi hoàn thành việc trục vớt và di chuyển phương tiện chìm đắm ra khỏi hành lang bảo vệ luồng.

Trong thời gian hạn chế giao thông, các phương tiện thủy nội địa lưu thông qua khu vực Km22+300 sông Hóa phải giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy.

Các phương tiện không neo đậu, không đi áp sát khu vực tàu đắm, đồng thời chấp hành sự điều tiết, khống chế giao thông của lực lượng chức năng. Trường hợp cần thiết, cơ quan chức năng sẽ tạm dừng phương tiện qua khu vực để phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ phương tiện khẩn trương phối hợp lập phương án, tổ chức trục vớt, di chuyển tàu đắm ra khỏi hành lang bảo vệ luồng, hoàn thành trước ngày 20.10.

Công ty CP Quản lý đường sông số 2 tiếp tục duy trì lực lượng cảnh giới, điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu tại khu vực.

Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng thông báo đến các chủ cảng, bến và người điều khiển phương tiện để chủ động bố trí hành trình, bảo đảm an toàn.