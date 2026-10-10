Hải Phòng ghi nhận gần 3,8 triệu người khám sức khỏe toàn dân

Sau “90 ngày tăng tốc - Về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026”, thành phố Hải Phòng tạm ghi nhận gần 3,8 triệu người trong tổng số hơn 4,2 triệu người thuộc diện khám sức khỏe, đạt tỷ lệ 90,21%, tăng 167.258 trường hợp so với tuần trước.

Đến 17h ngày 7/10, Hải Phòng ghi nhận tích luỹ gần 3,8 triệu người/hơn 4,2 triệu người thuộc diện được khám sức khoẻ, đạt tỷ lệ 90,21%. Ảnh: TD

Hiện còn 412.315 người, chiếm 9,79%, chưa được ghi nhận kết quả khám. Trong đó, nhóm học sinh tiếp tục duy trì tỷ lệ khám cao; nhóm do UBND cấp xã quản lý có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các sở, ban, ngành, đoàn thể còn thấp, mới đạt 43,79%.

Tại hội nghị rà soát tiến độ triển khai đợt cao điểm này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức chủ trì, ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; biểu dương Sở Y tế, Sở Nội vụ và các địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe đạt trên 90%. Đồng thời, yêu cầu khẩn trương khắc phục những hạn chế, nhất là tại các đơn vị có tỷ lệ khám thấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CTTDT HP

Từ nay đến ngày 25/10, các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực chất, không chạy theo số lượng. Những địa phương có kết quả tốt tiếp tục tăng tốc; các đơn vị còn chậm phải xây dựng giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế phân bổ chỉ tiêu cụ thể theo số người chưa được khám tại từng đơn vị, thường xuyên kiểm tra tiến độ và bảo đảm kết quả khám được cập nhật lên sổ sức khỏe điện tử. Việc tổ chức khám cần linh hoạt, hạn chế trùng lặp xét nghiệm, tránh lãng phí; người phát hiện mắc bệnh phải được tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời.

Sở Nội vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục phối hợp làm việc với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, để đôn đốc thực hiện. Các trường hợp vi phạm pháp luật lao động cần được xử lý nghiêm theo quy định, đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Phó Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu phía Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Sở Y tế đối chiếu, chia sẻ dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để cập nhật kịp thời.

Các địa phương, đơn vị phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng tuần, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.