Hải Phòng gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, ôn lại 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang

Dự lễ gặp mặt có Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, Thiếu tướng Phạm Hoàng Long; Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam; Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Đại tá Bùi Xuân Thắng; Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang.

Các đại biểu tham dự

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang thành phố và hơn 1.500 cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Trong không khí phấn khởi, tự hào, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố với tinh thần “Trung dũng - Quyết thắng”.

Cách đây 80 năm, ngày 20.11.1946, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hải Phòng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn ở miền Bắc. Với vị trí chiến lược quan trọng về giao thông và quân sự, Hải Phòng trở thành chiến trường ác liệt trong cuộc kháng chiến của quân và dân ta.

Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát huy tinh thần toàn dân kháng chiến, quân và dân thành phố đã anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công tiêu biểu như “Tiếng sấm đường 5”, các trận phá càn và phong trào đấu tranh trên những tuyến giao thông chiến lược. Những chiến công ấy góp phần làm nên các trang sử hào hùng “Đường 5 bất khuất”, “Đường 10 quật khởi”, “Cát Bi rực lửa”… đóng góp vào thắng lợi chung của dân tộc.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang thành phố luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với các cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác; đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 10 tháng đầu năm 2026.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phát biểu tiếp thu tại buổi gặp mặt

Với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt, chủ động, trong 10 tháng, thành phố có 8/10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra. Trong đó, thu ngân sách đạt hơn 181.000 tỉ đồng, bằng 92,9% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,12%; thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 3,83 tỉ USD, tăng 69% so với cùng kỳ, bằng 96,4% kế hoạch năm.

Thành phố đã thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư 6 khu công nghiệp và khởi công 9 khu công nghiệp. Các lĩnh vực xuất nhập khẩu, du lịch, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, những kết quả đạt được là nền tảng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Đây là kết quả từ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng toàn thể nhân dân. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các cán bộ Quân đội nghỉ hưu vào những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững thế trận an ninh nhân dân.

Thành phố cam kết tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các cán bộ Quân đội nghỉ hưu; kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng.

Các chương trình văn nghệ

Đồng thời, phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh và các tổ chức quần chúng, tạo điều kiện để các cán bộ Quân đội nghỉ hưu tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp chung, góp phần xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.