Hải Phòng gặp mặt, biểu dương các nữ nhà báo tiêu biểu

Hiện có 243 nữ nhà báo đang công tác, sinh hoạt tại các Chi hội, Liên chi hội nhà báo, Câu lạc bộ trực thuộc trên địa bàn thành phố trong tổng số gần 700 hội viên Hội Nhà báo thành phố quản lý. Trong số các tác phẩm đoạt giải báo chí Trung ương của thành phố, tỷ lệ các nhà báo nữ rất cao.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Trần Thu Hương phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Trần Thu Hương ghi nhận các nữ nhà báo tiêu biểu đã tích cực đầu tư, sáng tạo, làm tốt nhiệm vụ cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của người làm báo. Trong các hoạt động báo chí toàn quốc và thành phố, các nữ nhà báo Hải Phòng luôn để lại những dấu ấn tốt đẹp, tiêu biểu.

Bà Trần Thu Hương chúc các nữ nhà báo thành phố luôn xinh đẹp, hạnh phúc, toả sáng, hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ dù ở bất kỳ vị trí công tác nào. Bà cũng đề nghị cộng đồng, xã hội luôn đồng hành, chia sẻ, động viên để các nữ nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức vào sự phát triển của thành phố.

Các nữ nhà báo tại Hội nghị

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng gửi lời chúc tới các nữ nhà báo tiêu biểu cùng các nữ nhà báo trên toàn thành phố, đồng thời bày tỏ mong muốn các nữ nhà báo luôn "giỏi làm báo, đảm việc nhà”, không chỉ khẳng định giá trị của các nữ nhà báo mà còn là điểm tựa của gia đình, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trí tuệ, nhân ái, bản lĩnh, góp sức vì cộng đồng.

Thay mặt các nữ nhà báo thành phố Hải Phòng, bà Lưu Thị Thanh Hà, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà báo nữ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố.

Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tú phát biểu tại Hội nghị

Tiếp nối truyền thống của người phụ nữ Hải Phòng năng động, sáng tạo, đội ngũ nữ nhà báo của thành phố luôn tự hào về một lực lượng ngày càng đông đảo, trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng cho hoạt động báo chí.

Chính từ những thử thách, các nữ nhà báo Hải Phòng đã khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và đam mê sáng tạo ở nhiều vị trí từ phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình đến lãnh đạo, quản lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Trần Thu Hương tặng hoa chúc mừng hội nghị

Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai nhiệm vụ thời gian tới, các nữ nhà báo thành phố Hải Phòng tích cực thực hiện mục tiêu đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, các chương trình phát sóng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tại buổi gặp mặt, các nữ nhà báo đã tham gia toạ đàm, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác báo chí trong thời gian tới.