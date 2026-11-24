Cầu Tân An nằm trong Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18. Ảnh minh họa: Mạnh Tú/TTXVN

Hải Phòng đang tập trung hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với mốc giải ngân xong vốn giao đầu năm trước ngày 30/11 và hoàn tất phần vốn bổ sung trong tháng 12 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Kết quả thực hiện sẽ là thước đo trực tiếp để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm của từng đơn vị.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú, tính đến ngày 15/11, toàn thành phố đã giải ngân được 36.479 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn kế hoạch năm 2026 đạt 35.943 tỷ đồng, tương đương 93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (đạt 97,3% sau khi loại trừ tiết kiệm 5%) và bằng 76% kế hoạch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao (đạt 79% nếu trừ 5% tiết kiệm chi); nguồn vốn kéo dài đạt 536 tỷ đồng, hoàn thành 91,2% kế hoạch.

Trong tổng số 125 chủ đầu tư và địa phương, có 78 đơn vị giải ngân từ 86% trở lên. Nhóm vượt mốc 95% gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng cùng các xã, phường: An Phong, Chí Minh, Hồng Châu, Kiến Hưng, Quyết Thắng, Hưng Đạo, Tân An, Đồ Sơn, Vĩnh Lại, Nhị Chiểu, Hải Dương, Chấn Hưng, Trần Hưng Đạo, Phù Liễn, Gia Phúc, Cẩm Giang, Trường Tân, An Khánh, Thái Tân, Tiên Minh, Hợp Tiến, Khúc Thừa Dụ, Hải Hưng, Nghi Dương, Nam Đồ Sơn, Trần Nhân Tông, An Trường, Tứ Kỳ, Dương Kinh, Bắc An Phụ và Ái Quốc.

47/125 chủ đầu tư, địa phương còn lại đạt tỷ lệ giải ngân dưới 86%. Một số đơn vị tiến độ còn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (74%) như: Bệnh viện Đa khoa Hải Dương và các xã Thanh Miện, Phú Thái, Bắc Thanh Miện, Nam Đồng, Kiến Hải, Nguyên Giáp, Việt Hòa.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho thấy, đến ngày 15/11/2026, thành phố có 434 dự án triển khai tại 108 địa phương với tổng diện tích hơn 57,3 triệu m² (gồm 244 dự án vốn ngân sách và 190 dự án vốn ngoài ngân sách), liên quan đến 117.753 hộ dân và 576 tổ chức. Đến nay, các địa phương đã bàn giao hơn 40,62 triệu m² của 45.046 hộ dân và 408 tổ chức, đạt 70,9% tổng diện tích với kinh phí đã chi trả trên 25.405 tỷ đồng.

Riêng nhóm 221 dự án đầu tư công thuộc kế hoạch hoàn thành năm 2026 tại 89 địa phương, diện tích đã bàn giao đạt hơn 7,46 triệu m² trên tổng số hơn 9,25 triệu m² (tương đương 80,7%). Hiện có 155/221 dự án đã xong mặt bằng; 66 dự án còn lại đang được tập trung tháo gỡ để kịp điều kiện thi công, nghiệm thu và giải ngân vốn.

Đối với nhóm dự án trọng điểm, theo dữ liệu từ Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), các dự án/hạng mục phục vụ tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được theo dõi tại 19 địa phương với 22 dự án/hạng mục, liên quan 4.718 hộ dân và 55 tổ chức, đến ngày 15/11 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 75,8%. Trong khi đó, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi qua 6 địa phương (Trần Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Nhị Chiểu, Bắc An Phụ và Phạm Sư Mạnh) đã bàn giao gần 1,73 triệu m² mặt bằng, đạt 76,3%.

Trước áp lực quỹ thời gian của năm 2026 không còn nhiều, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên đề nghị các địa phương, đơn vị phải hành động quyết liệt, không để chậm trễ bất kỳ khâu nào trong chặng nước rút cuối năm.

Theo đó, chính quyền các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm nút thắt giải phóng mặt bằng, trọng tâm là các dự án đầu tư công, dự án tạo động lực và các dự án chậm muộn đã có phương án cụ thể. Việc hoàn tất ngay trong năm nay là yêu cầu bắt buộc nhằm tránh vướng mắc kéo dài sang năm 2027, thời điểm có thể thay đổi quy định bồi thường gây trở ngại cho công tác vận động người dân. Bên cạnh đó, các địa phương phải nhanh chóng đưa vào khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công dôi dư đã phân cấp; chủ động căn cứ thông báo vốn tạm giao và nguồn thu đấu giá đất để sớm lập, trình duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Đối với khối sở, ngành chuyên môn, lãnh đạo thành phố phân công đầu việc gắn với trách nhiệm cụ thể. Sở Tài chính bám sát tiến độ thực tế để linh hoạt tham mưu điều chuyển vốn giữa các dự án, đồng thời nghiên cứu đưa tiêu chí tốc độ giải ngân vào nguyên tắc phân bổ vốn cho năm tiếp theo. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng; rà soát việc tính tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư.

Cùng với yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh quy trình thẩm định, cấp phép các dự án, lãnh đạo thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương nâng cấp hệ thống IOC theo hướng cập nhật chi tiết từng danh mục dự án, gắn mã QR theo dõi tiến độ và thiết lập cơ chế cảnh báo tự động đối với các dự án, địa phương chậm muộn để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành.