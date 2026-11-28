Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, trong đợt cao điểm từ ngày 15-27/11/2026, thành phố tổ chức gần 2.000 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó có 10 hoạt động, chuỗi hoạt động trọng điểm cấp thành phố; 15 buổi biểu diễn nghệ thuật lưu động; 24 suất, buổi chiếu phim và khoảng 1.920 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại 1.723 khu dân cư...

Các hoạt động cấp thành phố thu hút hơn 51.600 lượt người tham gia, thụ hưởng. Riêng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại toàn bộ 1.723 khu dân cư, thu hút khoảng 563.165 lượt người tham dự.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt Nam” diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: HN.

Một trong những điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa Việt Nam", diễn ra tối 24/11 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Chương trình gồm ba chương, kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống từ nhiều vùng miền như dân ca, chèo, cải lương, múa rối nước đồng bằng Bắc Bộ, cồng chiêng Tây Nguyên và văn hóa Chăm Pa, thu hút khoảng 1.500 khán giả trực tiếp theo dõi.

Trước đó, không gian văn hóa "Một không gian - nhiều trải nghiệm" diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại sân Nhà trưng bày triển lãm mỹ thuật thành phố, giới thiệu múa rối nước, hát xẩm, ca trù, dân ca, cải lương, chiếu chèo và múa rối cạn. Khoảng 10.000 lượt người dân, du khách tham gia thưởng thức, trải nghiệm các loại hình nghệ thuật truyền thống và nghề thủ công.

Hải Phòng và Hà Nội là hai địa phương đạt hạng Vàng chỉ số PAI (Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim) năm 2026. Ảnh: ĐT.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Diễn đàn "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh" diễn ra từ ngày 21- 23/11 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố cùng đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất trong nước và quốc tế. Các hoạt động diễn đàn thu hút hơn 2.000 lượt người, trong đó có gần 1.000 đại biểu.

Tại diễn đàn, Hải Phòng công bố Tuyên bố Hải Phòng về cam kết hỗ trợ hoạt động điện ảnh với 5 nhóm giải pháp, gồm hỗ trợ tài chính, cung cấp thông tin, hỗ trợ khảo sát thực địa, cải cách thủ tục pháp lý, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực phục vụ sản xuất phim.

Trong khuôn khổ sự kiện, tuần phim Việt Nam tổ chức 22 suất chiếu miễn phí tại hai cụm rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng và Rạp Thống Nhất, giới thiệu các phim như "Mưa đỏ", "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Cục vàng của ngoại", "Anh hùng"... thu hút gần 6.000 lượt khán giả. Hai buổi chiếu phim lưu động tại phường Thủy Nguyên cũng phục vụ khoảng 1.300 lượt người.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình Di sản Việt” - kéo dài từ 18/11-8/12 tại Nhà Bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: PT.

Hoạt động triển lãm, trưng bày di sản thu hút đông đảo công chúng. Triển lãm "Sắc màu di sản văn hóa Việt Nam", "Sắc màu di sản văn hóa thành phố Hải Phòng" giới thiệu 150 bức ảnh và 5 bản trích, thu hút hơn 6.200 lượt khách. Chuyên đề "Hành trình Di sản Việt" tại Bảo tàng Hải Phòng trưng bày hơn 600 hiện vật, cổ vật cùng 20 bộ tài liệu khoa học, đón 9.689 lượt khách.

Theo ông Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, các hoạt động còn được đưa về trường học, khu công nghiệp, vùng nông thôn, ven biển và hải đảo. Các nhà hát chuyên nghiệp tổ chức 15 buổi biểu diễn lưu động, thu hút hơn 14.000 lượt khán giả. Các địa phương tổ chức giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, hoạt động đọc sách và trải nghiệm di sản, tạo điều kiện để nhiều nhóm đối tượng tiếp cận các giá trị văn hóa.

Theo thống kê, lượng khách du lịch đến Hải Phòng trong dịp này ước đạt 46.160 lượt, tăng khoảng 15% so với mức trung bình ngày trong tháng 11. Các điểm di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, cụm di tích đền Cao - An Phụ, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương miễn phí vé tham quan trong ngày, đón khoảng 12.900 lượt khách.