Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức Diễn đàn điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh (Hai Phong Film Port).

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, quy tụ đại diện 16 tỉnh, thành phố cùng các nhà làm phim, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Diễn đàn hướng tới quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng của Hải Phòng thông qua điện ảnh; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa lĩnh vực này với du lịch, kinh tế và xúc tiến đầu tư.

Qua đó, thành phố kỳ vọng trở thành điểm đến thân thiện với các đoàn làm phim, từng bước phát triển dịch vụ hỗ trợ sản xuất và mở rộng hợp tác với các nhà làm phim, doanh nghiệp, chuyên gia trong nước, quốc tế.

Từ bối cảnh đẹp đến khả năng đón đoàn phim

Hệ thống dữ liệu PAI phân loại bối cảnh theo nhiều nhóm, giúp nhà làm phim thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm địa điểm phù hợp với dự án.

Sức hấp dẫn của một địa phương đối với điện ảnh thường bắt đầu từ cảnh quan, công trình kiến trúc, di sản và không gian văn hóa có khả năng tạo dấu ấn trên màn ảnh. Tuy nhiên, bối cảnh đẹp chưa đủ để thuyết phục một đoàn phim lựa chọn nơi đó làm địa điểm sản xuất.

Phía sau mỗi cảnh quay còn là những yêu cầu về thông tin bối cảnh, thủ tục, nhân lực, lưu trú, vận chuyển, thiết bị, hậu cần và khả năng phối hợp của các đầu mối tại địa phương. Một địa điểm có lợi thế về hình ảnh nhưng thiếu thông tin hoặc cơ chế hỗ trợ rõ ràng vẫn có thể gây trở ngại cho nhà sản xuất.

Vì vậy, vấn đề không chỉ là địa phương có gì để quay, mà còn nằm ở mức độ sẵn sàng khi một dự án tìm đến.

Trong quá trình này, VFDA đóng vai trò cầu nối giữa các địa phương với nhà làm phim, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa điện ảnh với văn hóa, du lịch, dịch vụ, đào tạo và các nguồn lực liên quan.

PAI - thêm một cách nhìn về mức độ sẵn sàng của địa phương

Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI – Production Attraction Index được xây dựng nhằm cung cấp cách tiếp cận có hệ thống để đánh giá mức độ thuận lợi của địa phương đối với hoạt động sản xuất phim.

Bên cạnh tiềm năng bối cảnh, PAI xem xét những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án như khả năng tiếp cận thông tin, điều kiện dịch vụ, đầu mối phối hợp và môi trường hỗ trợ sản xuất.

Thông qua khảo sát, xây dựng dữ liệu và trao đổi với các địa phương, quá trình triển khai PAI góp phần nhận diện lợi thế cũng như những điểm cần cải thiện. Từ đó, địa phương có cơ sở chuẩn hóa thông tin, củng cố cơ chế phối hợp và chuẩn bị tốt hơn các điều kiện phục vụ đoàn phim. Nhà sản xuất cũng thuận lợi hơn khi tìm kiếm bối cảnh và nguồn lực tại chỗ.

Thông tin về bối cảnh và các điều kiện hỗ trợ sản xuất phim của TP Hải Phòng trên nền tảng PAI Vietnam.

PAI hướng tới kết nối nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất với năng lực sẵn có của từng địa phương, góp phần cải thiện môi trường làm phim trong nước.

Hải Phòng Film Port - nơi địa phương và ngành điện ảnh gặp nhau

Hải Phòng sở hữu nguồn chất liệu đa dạng cho điện ảnh, từ không gian đô thị, cảng biển, công nghiệp, biển đảo đến các công trình lịch sử, văn hóa và đời sống đặc trưng của thành phố Cảng.

Tuy nhiên, Hải Phòng Film Port không chỉ dừng ở việc giới thiệu bối cảnh mà còn đặt ra bài toán về những điều kiện cần thiết để điện ảnh gắn bó lâu dài với địa phương.

Thông qua diễn đàn, VFDA và thành phố Hải Phòng tạo không gian để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nhà sản xuất, đạo diễn và chuyên gia trao đổi về nhu cầu thực tế của ngành.

Trong đó, chính quyền địa phương cần nắm bắt yêu cầu của các đoàn phim; doanh nghiệp dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, vận chuyển, hậu cần; cơ sở đào tạo tham gia phát triển nhân lực. Các nhà sản xuất, đạo diễn và chuyên gia cung cấp góc nhìn trực tiếp từ quá trình làm phim.

Sự tham gia của nhiều chủ thể giúp mở rộng câu chuyện từ quảng bá bối cảnh sang khả năng xây dựng môi trường sản xuất thuận lợi, qua đó tạo thêm cơ hội phát triển cho văn hóa, du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế liên quan.

Từ Hải Phòng đến những kết nối rộng hơn

Quần đảo Cát Bà - Di sản thiên nhiên thế giới - một trong những bối cảnh giàu tiềm năng của Hải Phòng đối với các dự án điện ảnh.

Một dự án điện ảnh có thể cần nhiều loại bối cảnh, dịch vụ và nguồn lực, thậm chí trải rộng qua nhiều tỉnh, thành phố. Mỗi địa phương lại có thế mạnh riêng về cảnh quan, văn hóa, hạ tầng, nhân lực và dịch vụ.

Khi các nguồn lực được kết nối, nhà sản xuất có thêm lựa chọn trong quá trình phát triển dự án; các địa phương cũng có cơ hội phát huy lợi thế và bổ trợ cho nhau.

Tinh thần này sẽ được thể hiện tại Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh trong khuôn khổ Hải Phòng Film Port. Đại diện các tỉnh, thành phố sẽ gặp gỡ hãng phim, nhà sản xuất và doanh nghiệp điện ảnh để trao đổi về nhu cầu dự án, bối cảnh, dịch vụ và khả năng hợp tác.

Bên cạnh tuần phim, triển lãm, hội thảo và chương trình kết nối, Gala Hải Phòng Film Port - Nơi những câu chuyện bắt đầu diễn ra tối 22/11, được truyền hình trực tiếp trên VTV và tiếp sóng trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng, là điểm nhấn của diễn đàn.

Chương trình tái hiện những dấu ấn của Hải Phòng trong điện ảnh và đời sống văn hóa nghệ thuật, đồng thời tôn vinh vùng đất, con người và các tài năng tiêu biểu của thành phố trên nhiều lĩnh vực.

Thông qua Diễn đàn, VFDA và thành phố Hải Phòng kỳ vọng mở rộng hợp tác giữa các địa phương, nhà làm phim, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế, đưa tiềm năng và nguồn lực địa phương đến gần hơn với nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp điện ảnh.

Ảnh: BTC