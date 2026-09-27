Hải Phòng dự kiến thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Công an TP Hải Phòng cho biết, thực hiện Kế hoạch số 453 và Công văn số 8468 ngày 24/9/2026 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đơn vị dự kiến tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 từ ngày 19/10 đến ngày 26/10/2026.

Trong đợt này, lực lượng chức năng tập trung thu nhận mẫu ADN của thân nhân theo quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.

Công tác lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại phường Thủy Nguyên đợt 1 diễn ra nghiêm túc, bài bản. Ảnh: TD

Cụ thể, 6 nhóm thân nhân được ưu tiên thu nhận mẫu theo thứ tự gồm: mẹ đẻ liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại ruột) của liệt sĩ; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); anh, em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ.

Trong quá trình rà soát, lực lượng công an cấp xã sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để đảm bảo không bỏ sót đối tượng, không thu sai diện thân nhân. Mỗi liệt sĩ sẽ được thu tối đa 2 mẫu thân nhân. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất, đặc biệt với những thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong di chuyển, công an thành phố sẽ linh hoạt kết hợp giữa việc thu nhận tập trung tại trạm và bố trí các tổ thu lưu động trực tiếp tại địa bàn, nhà dân.

Theo đó, thân nhân liệt sĩ thuộc 6 nhóm đối tượng ưu tiên dòng mẹ cần chuẩn bị: thẻ Căn cước công dân/Căn cước còn giá trị sử dụng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cấp xã trong quá trình rà soát, xác minh thông tin; trường hợp giấy tờ tùy thân bị mất, hỏng, hoặc không đảm bảo điều kiện xác thực, thân nhân cần liên hệ ngay với công an cơ sở để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại kịp thời; cung cấp chính xác số điện thoại liên hệ và thông tin liệt sĩ.

Trong đợt 1, Công an TP Hải Phòng đã thu nhận 20.929 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.