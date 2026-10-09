Hải Phòng dự kiến phát triển 15.000 căn nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030

Giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển khoảng 15.000 căn nhà ở cho thuê theo dự án, ưu tiên đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. (Ảnh minh họa)

Theo dự báo của UBND TP. Hải Phòng, đến năm 2030, dân số đô thị của thành phố ước đạt 5,48 triệu người. Nhu cầu thuê nhà giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 20.000 căn, xuất phát từ gia tăng dân số cơ học, thu hút lao động ngoại tỉnh và quá trình dịch chuyển bộ máy sau sáp nhập địa giới hành chính.

Trong đó, nhóm công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có nhu cầu lớn nhất. Qua khảo sát, khoảng 47.822 lao động có nhu cầu về nhà ở cho thuê, với nhu cầu thực ước tính khoảng 15.000 căn hộ.

Thành phố dự kiến phát triển 1.000 căn trong năm 2026, 3.000 căn mỗi năm trong giai đoạn 2027-2029 và 5.000 căn năm 2030. Đối với khoảng 5.000 căn còn thiếu so với tổng nhu cầu dự báo, Hải Phòng khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân nâng cấp, xây dựng nhà ở cho thuê đạt chuẩn.

Huy động nhiều nguồn lực phát triển quỹ nhà cho thuê

Để thực hiện mục tiêu, thành phố dự kiến phát triển khoảng 6.724 căn nhà lưu trú công nhân; 2.664 căn từ các dự án nhà ở xã hội đang triển khai; 1.108 căn từ dự án nhà ở xã hội mới; 905 căn từ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; 800 căn từ dự án đầu tư công và 4.839 căn từ quỹ nhà ở địa phương mua căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê.

Trong đó, phát triển nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp được xác định là nhiệm vụ ưu tiên. Thành phố tập trung hoàn thành 3.924 căn hộ tại các dự án thuộc Khu chức năng dịch vụ - Khu công nghiệp Đại An mở rộng và Khu công nghiệp An Phát I, đồng thời định hướng phát triển thêm khoảng 2.800 căn trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với các dự án nhà ở xã hội mới, Hải Phòng định hướng dành khoảng 10-20% căn hộ để cho thuê; đồng thời khuyến khích chủ đầu tư nhà ở thương mại bố trí một phần quỹ căn hộ cho thuê tại các vị trí gần khu công nghiệp, trung tâm đô thị và đầu mối giao thông.

Thành phố cũng đề ra giải pháp giảm giá thuê thông qua ưu tiên quỹ đất sạch, đất đã có hạ tầng, đất phát triển nhà ở xã hội và đất công sử dụng chưa hiệu quả; hướng dẫn các chủ thể đầu tư tiếp cận tín dụng ưu đãi theo quy định.

Từ năm 2021 đến nay, Hải Phòng đã, đang và sắp triển khai 67 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 85.002 căn. Trong số này, 13 dự án có quỹ căn cho thuê với khoảng 3.602 căn; 747 căn đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng, trong đó 605 căn đang được thuê ổn định.

Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở cho thuê vẫn gặp khó khăn do chính sách ưu đãi đầu tư chưa đủ hấp dẫn, thời gian hoàn vốn kéo dài. Bên cạnh đó, một bộ phận nhà trọ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư chưa bảo đảm điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, diện tích ở tối thiểu và vệ sinh môi trường.