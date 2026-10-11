Hải Phòng dự kiến phát triển 15.000 căn nhà cho thuê đến năm 2030

Theo kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng dự báo nhu cầu thuê nhà trên địa bàn thành phố khoảng 20.000 căn. Thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 15.000 căn theo dự án, đồng thời khuyến khích hộ gia đình, cá nhân xây dựng, nâng cấp nhà ở cho thuê để đáp ứng phần nhu cầu còn lại.

Dự án nhà ở xã hội Việt Tín 1 tại phường Kiến An, Hải Phòng dự kiến cung cấp 249 căn hộ để bán và 79 căn hộ cho thuê. Ảnh: Lưu An.

Qua khảo sát của UBND thành phố, khoảng 47.822 lao động có nhu cầu về nhà ở cho thuê, với nhu cầu thực ước tính khoảng 15.000 căn hộ. Đây là nhóm có nhu cầu lớn nhất, chủ yếu là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Nhu cầu thuê nhà còn đến từ các hộ dân thuộc diện di dời tại 177 chung cư cũ nguy hiểm, với hơn 9.000 hộ; khoảng 4.300 hộ không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội; học sinh, sinh viên có nhu cầu thuê khoảng 500 căn hộ và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu thuê khoảng 200 trường hợp.

Theo kế hoạch, Hải Phòng dự kiến phát triển 1.000 căn nhà cho thuê trong năm 2026, 3.000 căn trong năm 2027, 3.000 căn năm 2028, 3.000 căn năm 2029 và 5.000 căn năm 2030.

Trong cơ cấu nguồn cung nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến phát triển khoảng 6.724 căn nhà lưu trú công nhân; 2.664 căn tại các dự án nhà ở xã hội đang triển khai; 1.108 căn từ các dự án nhà ở xã hội mới; 905 căn thông qua cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; 800 căn từ các dự án đầu tư công và 4.839 căn từ việc Quỹ nhà ở địa phương mua căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê.

Đối với nhà lưu trú công nhân, Hải Phòng tập trung hoàn thành 3.924 căn hộ tại các dự án thuộc Khu chức năng dịch vụ - Khu công nghiệp Đại An mở rộng và Khu công nghiệp An Phát I. Thành phố đồng thời định hướng phát triển thêm khoảng 2.800 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030.

Tại các dự án nhà ở xã hội đang triển khai, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 2.664 căn phục vụ cho thuê trong giai đoạn này. Với các dự án nhà ở xã hội mới, định hướng khoảng 10-20% số căn hộ được dành cho thuê. Đối với nhà ở thương mại, thành phố khuyến khích chủ đầu tư bố trí một phần quỹ căn hộ cho thuê, ưu tiên vị trí gần khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm đô thị và các đầu mối giao thông.

Hải Phòng cũng dự kiến hỗ trợ giảm chi phí đầu vào thông qua việc ưu tiên quỹ đất sạch, đất đã có hạ tầng, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và quỹ đất công sử dụng chưa hiệu quả; đồng thời hướng dẫn các chủ thể đầu tư tiếp cận chương trình tín dụng ưu đãi theo quy định.

Từ năm 2021 đến nay, Hải Phòng đã, đang và sắp triển khai 67 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 85.002 căn. Số căn dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2030 là 60.359 căn, bằng 122% chỉ tiêu Chính phủ giao là 49.400 căn.

Trong số này, 13 dự án có quỹ căn cho thuê với khoảng 3.602 căn. Hiện có 747 căn đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng, trong đó 605 căn đang được thuê ổn định, đạt tỷ lệ 81,31%. Giá thuê dao động khoảng 59.000-105.000 đồng/m²/tháng.

Đối với nhà lưu trú công nhân, khu vực phía Đông thành phố đã đưa vào sử dụng 2 dự án với 1.340 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 4.800 người. Tại khu vực phía Tây, 2 dự án với khoảng 3.924 căn hộ đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027.

Ngoài các dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân, Hải Phòng hiện có 14.982 căn hộ thuộc nhóm nhà ở tài sản công và nhà ở công vụ. Trong đó, có 12 căn nhà ở công vụ tại số 75 Chu Văn An, 2.156 căn nhà ở sinh viên, 8.338 căn nhà ở thuộc tài sản công hình thành qua nhiều thời kỳ và khoảng 4.476 căn tại 14 chung cư mới thuộc tài sản công.

Theo thông tin từ UBND thành phố, hiện phần lớn nhu cầu chỗ ở của công nhân, người lao động được đáp ứng qua khoảng 9.700 nhà trọ do hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư. Một bộ phận nhà trọ chưa đáp ứng các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, diện tích ở tối thiểu, vệ sinh môi trường, đăng ký kinh doanh và quản lý cư trú.

Đối với hoạt động đầu tư nhà ở xã hội cho thuê, thành phố cho biết việc thu hút doanh nghiệp còn gặp khó khăn do chính sách ưu đãi đầu tư chưa đủ mạnh, giá thuê bị khống chế trong khi thời gian hoàn vốn kéo dài. Theo Luật Nhà ở năm 2023, chủ đầu tư được quyết định hình thức bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo quy định.

Giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng định hướng phát triển hệ thống nhà ở cho thuê tại các khu vực lân cận khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế và đầu mối giao thông công cộng, phục vụ công nhân, người lao động và các nhóm đối tượng chính sách.

Video: Hải Phòng: Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội. Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.