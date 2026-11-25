Sở Tài chính Hải Phòng vừa bổ sung danh mục các quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo danh mục, 12 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.238,6 ha, giá trị dự kiến thanh toán khoảng 16.399 tỷ đồng sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng.

12 khu đất có tổng diện tích khoảng 1.238,6 ha, giá trị dự kiến thanh toán khoảng 16.399 tỷ đồng sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng. Ảnh minh họa.

Trong số này, khu đất tại tổ dân phố Đông Môn, phường Hòa Bình có diện tích lớn nhất, khoảng 374 ha, với giá trị dự kiến thanh toán 4.274 tỷ đồng. Tiếp đến là khu dân cư Trần Liễu, phường Trần Liễu, rộng 195 ha, giá trị 824 tỷ đồng; khu đất hai bên đường Vành đai 2, phường Thiên Hương, rộng 133 ha, giá trị 292 tỷ đồng.

Một số khu đất có giá trị dự kiến thanh toán lớn gồm khu vực phường Tân Hưng, diện tích 81 ha, khoảng 3.355 tỷ đồng; Khu sinh thái Thành Công giai đoạn 2, thuộc các phường Kinh Môn và Trần Liễu, rộng 60 ha, khoảng 2.498 tỷ đồng.

Khu đô thị ven sông Hòn Ngọc, phường Thiên Hương, có diện tích 49,6 ha, giá trị dự kiến 1.491 tỷ đồng. Khu đất ven sông Cấm, phường Ngô Quyền, rộng 26,9 ha, khoảng 1.046 tỷ đồng.

Các khu đất còn lại gồm khu đô thị Dương Kinh - Kiến An, thuộc các phường Kiến An, Phù Liễn và Hưng Đạo, rộng 86,1 ha, giá trị 890 tỷ đồng; khu vực các phường Kinh Môn và Nguyễn Đại Năng, rộng 120 ha, giá trị 185 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố dự kiến sử dụng khu đất giáp đường Lê Thánh Tông, phường Đông Hải, rộng 5 ha, giá trị 450 tỷ đồng; hai khu đất tại phường Lê Ích Mộc, lần lượt rộng 78 ha và 30 ha, có giá trị dự kiến 879 tỷ đồng và 215 tỷ đồng.

Việc bổ sung danh mục được Sở Tài chính thực hiện theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên tại Văn bản số 14639/VP-XDCT ngày 31/10/2026, liên quan đến danh mục dự án thu hút đầu tư theo phương thức PPP, áp dụng hợp đồng BT và các quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có các văn bản cung cấp thông tin bổ sung về những khu đất có thể khai thác để đối ứng cho các dự án BT trên địa bàn.

Theo Sở Tài chính, giá trị các khu đất trong danh mục mới là số liệu dự kiến để nhà đầu tư tham khảo, đã trừ chi phí giải phóng mặt bằng ước tính. Giá trị chính thức của từng quỹ đất dùng để thanh toán sẽ được xác định theo quy định pháp luật hiện hành.