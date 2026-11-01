Hải Phòng dự kiến đấu giá 208 điểm nhà đất công sản sau thu hồi

Cơ sở nhà đất 84-86 ĐIện Biên Phủ (phường Hồng Bàng) là một trong hai cơ sở nhà đất phải thu hồi theo bản án đã có hiệu lưc nhưng chưa được thu hồi. Ảnh: NK.

Ngày 30/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đã xây dựng phương án xử lý 273 điểm nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, trong đó, dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 173 điểm và đấu giá đất thương mại dịch vụ tại 35 điểm. Thành phố tiếp tục rà soát, xử lý các cơ sở còn vướng mắc theo quy định.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ về xử lý nhà đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, Hải Phòng đã xác định 273 cơ sở nhà đất do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý thuộc diện xử lý. Trong đó, có 15 cơ sở thu hồi theo bản án, 159 cơ sở thu hồi theo biện pháp hành chính, 59 cơ sở đang thực hiện khởi kiện tại tòa án để đòi nhà và 40 cơ sở được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

Theo báo của Sở Tài chính Hải Phòng, trong số 15 trường hợp thu hồi theo bản án của toà, thành phố đã thi hành xong 13/15 bản án có hiệu lực pháp luật, còn 2 cơ sở chưa thu hồi được. Đối với nhóm thu hồi theo biện pháp hành chính, 148/159 cơ sở đã bàn giao nhà trống hoặc ký cam kết bàn giao. Các trường hợp còn vướng mắc tiếp tục được rà soát, làm việc và xử lý theo quy định.

Về phương án xử lý quỹ nhà đất, thành phố dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 173 điểm và đấu giá đất thương mại dịch vụ tại 35 điểm. Bên cạnh đó, 44 điểm tiếp tục được cho thuê phục vụ hoạt động của một số doanh nghiệp, 6 điểm chuyển sang cho thuê để ở (chủ yếu là các nhà có diện tích nhỏ, người đang thuê không có chỗ ở nào khác), 7 trường hợp được chuyển về địa phương xử lý theo pháp luật đất đai. Còn lại 8 điểm cũng đã có phương án xử lý.

Đối với 44 điểm tiếp tục cho thuê, có một số cơ sở phục vụ hoạt động của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích như Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng, Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng. Đối với các hộ đang thuê nhà công sản không sử dụng đúng mục đích nhưng thực tế dùng để ở, thành phố xem xét bố trí cho 39 hộ thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (5 hộ chính sách và 34 hộ không có nhà ở nào khác trên địa bàn, đáp ứng đủ điều kiện được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước).

Đối với 10 cơ sở chưa bàn giao, thành phố dự kiến tiếp tục vận động đối với 3 cơ sở (23 Nguyễn Công Trứ, số 97 Trần Phú và số 2 Nguyễn Thượng Hiền), khởi kiện đòi nhà đối với một cơ sở tại số 75 Trần Nguyên Hãn do người đứng tên hợp đồng thuê đã qua đời, chưa hoàn tất thủ tục bàn giao.

Còn lại 6 cơ sở dự kiến áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc chuyển tòa án giải quyết theo thủ tục khởi kiện để đòi nhà (gồm số 23 Điện Biên Phủ (phường Gia Viên), và 5 cơ sở trên địa bàn phường Hồng Bàng là nhà số 33 Hoàng Văn Thụ, tầng 1 nhà số 52 Hoàng Văn Thụ, nhà đất số 10 Minh Khai, nhà đất số 40 Trần Quang Khải, tầng 1 nhà số 3 Lý Thường Kiệt).