Hải Phòng đồng loạt đào tạo kỹ năng lái xe máy an toàn, kéo giảm tai nạn

Phát biểu phát động chiến dịch tại Trường THPT Ngô Quyền, đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các xã, phường, đặc khu trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Những con số thống kê về tai nạn giao thông cho thấy, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện cần được triển khai thường xuyên, thực chất, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Một trong những trọng tâm của chiến dịch là đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, trong đó có học sinh, thanh thiếu niên và người điều khiển mô tô, xe gắn máy thường xuyên tham gia giao thông trên những tuyến, địa bàn phức tạp.

Công an TP Hải Phòng đồng loạt ra quân triển khai chiến dịch tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Theo kế hoạch, việc lựa chọn đối tượng, địa bàn và nội dung đào tạo được căn cứ trên kết quả phân tích dữ liệu tai nạn giao thông, tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông và thực tiễn tại cơ sở. Các địa bàn xảy ra nhiều tai nạn, vi phạm liên quan đến mô tô, xe gắn máy hoặc có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp sẽ được ưu tiên triển khai.

Chiến dịch hướng tới kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật với hướng dẫn, thực hành kỹ năng lái xe an toàn; kiểm tra, đánh giá kết quả và theo dõi sự chuyển biến của người được đào tạo sau chương trình.

Qua đó, người tham gia giao thông được nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống nguy hiểm, từng bước thay đổi những thói quen điều khiển phương tiện chưa an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh, sinh viên kỹ năng lái xe máy an toàn.

Đặc biệt, công tác đào tạo sẽ gắn với hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Việc thường xuyên cập nhật, phân tích tình hình và đánh giá hiệu quả đào tạo là cơ sở để điều chỉnh nội dung, phương pháp tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Theo định hướng các cấp, ngành, chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội sẽ được huy động tham gia, tạo sự phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, đào tạo và giám sát việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Chiến dịch được Công an TP Hải Phòng phối hợp Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng triển khai đồng loạt tại các xã, phường, đặc khu trên toàn thành phố. Tại các điểm ra quân, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, phân tích những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông và trực tiếp hướng dẫn người dân, học sinh kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Thông qua chiến dịch, Công an TP Hải Phòng hướng tới xây dựng ý thức tự giác, kỹ năng điều khiển phương tiện và văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra 539 vụ tai nạn giao thông, làm 281 người chết và 339 người bị thương. Trong đó, tai nạn liên quan đến mô tô, xe gắn máy và xe máy điện chiếm tỷ trọng lớn, với 372 vụ, tương đương 69% tổng số vụ tai nạn giao thông; làm 195 người chết, chiếm 69,4% số người tử vong và 268 người bị thương, chiếm 79,1% tổng số người bị thương. Đáng chú ý, nhóm người từ 28 - 55 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất trong các vụ tai nạn liên quan đến phương tiện này, tiếp đến là người trên 55 tuổi, nhóm từ 18 - 27 tuổi và người dưới 18 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn là lỗi không chú ý quan sát, chiếm 40,27%; vi phạm quy định chuyển hướng, không quan sát, nhường đường, chiếm 13,02%; vi phạm quy định về tốc độ và giữ khoảng cách, chiếm 12,21%; đi sai làn đường, phần đường, chiếm 5,37% và vi phạm nồng độ cồn, chiếm 3,22%.

Duy Thanh