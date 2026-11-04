Hải Phòng: Đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất tại các khu công nghiệp

Đoàn công tác của thành phố kiểm tra thực địa Dự án Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng. Nguồn CTTĐ

Đồng hành cùng Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị chức năng: Tài chính, Công Thương, Thuế thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực III, Thống kê thành phố và Văn phòng UBND thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực địa và làm việc tại 3 dự án công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn phường Đông Hải. Tại điểm đến đầu tiên - Nhà máy sản xuất đèn LED Innorex Vina do Công ty TNHH DH Lighting Vina làm chủ đầu tư (tại Khu công nghiệp và phi thuế quan Nam Đình Vũ khu 1), dự án có quy mô 3,5 ha với tổng vốn đầu tư gần 378 tỷ đồng (tương đương 15 triệu USD), công suất thiết kế 15 triệu sản phẩm/năm chuyên phục vụ chuỗi cung ứng ngành công nghiệp ô tô. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn tất toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng và đang tập trung lắp đặt dây chuyền máy móc, vận hành thử nghiệm để chính thức đi vào hoạt động thương mại ngay trong quý IV/2026.

Tiếp đó, Đoàn đã tới rà soát tiến độ Dự án Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng tại Lô CN7.3, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ khu 2 (DEEP C 2A). Nằm trong không gian chiến lược của Khu thương mại tự do thành phố, dự án sở hữu quy mô sử dụng đất gần 32,4 ha cùng tổng mức đầu tư kỷ lục 26.255 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD). Hiện dự án đã hoàn thành trọn bộ thủ tục pháp lý then chốt gồm phê duyệt quy hoạch, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt thiết kế PCCC và cấp phép môi trường; đồng thời đang chủ động bám sát lộ trình chuẩn bị đầu tư xây dựng để vận hành thử nghiệm vào quý III/2027 và chính thức sản xuất thương mại từ quý III/2028, hướng tới công suất đạt gần 200.000 tấm/năm khi vận hành ổn định.

Tại điểm dừng chân ở Nhà máy Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) tại KCN Đình Vũ (vốn đầu tư 290 triệu USD, diện tích 6,5 ha), Đoàn công tác thành phố đánh giá cao "sức bật" tăng trưởng của doanh nghiệp khi 9 tháng đầu năm 2026 đã mang về 794 triệu USD doanh thu, tự tin hướng tới mục tiêu 1,163 tỷ USD trong cả năm 2026 và bảo đảm sinh kế ổn định cho hơn 2.620 công nhân. Hiện doanh nghiệp đang khẩn trương cơ cấu lại mặt bằng, hoàn thiện giai đoạn mở rộng nhà xưởng để sẵn sàng bấm nút vận hành thử nghiệm trước khi khép lại năm 2026.

Trực tiếp trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên nhấn mạnh cam kết kiến tạo môi trường đầu tư "an toàn - thông suốt - vượt trội". Để khối doanh nghiệp FDI và công nghệ cao yên tâm mở rộng sản xuất, Hải Phòng sẽ tập trung nâng cấp hệ thống hạ tầng kết nối, bảo đảm an ninh năng lượng cho sản xuất, đẩy mạnh tự động hóa trong khâu thông quan hải quan; đặc biệt là kích hoạt trọn bộ các cơ chế ưu đãi thể chế đặc thù tại Khu thương mại tự do thành phố và đồng hành giải bài toán nguồn nhân lực kỹ thuật cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các nhà đầu tư chủ động đón đầu sóng phục hồi toàn cầu, tăng tốc đổi mới công nghệ, giữ vững kỷ cương giải ngân vốn đầu tư; tạo động lực lan tỏa cho mục tiêu tăng trưởng công nghiệp chất lượng cao của Hải Phòng trong chu kỳ phát triển mới./.