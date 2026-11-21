Hải Phòng

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ và các địa phương…

Cùng sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố, các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn cùng các khối diễu hành quần chúng đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên, các khối đứng và khối diễu duyệt đã thể hiện rõ tinh thần kỷ luật, sự chính quy, đồng đều, trang nghiêm và khí thế hào hùng của lực lượng vũ trang thành phố Cảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những gì Hải Phòng đạt được: "Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, thách thức đối với hòa bình, ổn định và phát triển. Trong khi đó, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Đối với Hải Phòng, sau hợp nhất, thành phố đã phát huy tốt nền tảng phát triển của hai địa phương trước đây, bước đầu khai thác tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; chín tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 12,08%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Với vị trí chiến lược, là một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc, cùng không gian phát triển được mở rộng, Hải Phòng có thêm nhiều cơ hội để phát triển, đồng thời đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn về bảo đảm quốc phòng, an ninh".

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và những thành tựu đã đạt được; chung sức, đồng lòng xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố “thế trận lòng dân”, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chăm lo đời sống Nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững".

Ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Hải Phòng đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Trong bài diễn văn kỷ niệm, ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố khẳng định: "Đây là sự kiện chính trị - lịch sử có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc; là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống hào hùng; thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, tổ chức và rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí thương binh, bệnh binh; các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào đã cống hiến tuổi thanh xuân, mồ hôi, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân".

Xứ Đông xưa - thành phố Hải Phòng ngày nay là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Hải Phòng luôn là tiền đồn chống giặc ngoại xâm, viết nên những bản hùng ca trường tồn cùng non sông đất nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống ấy lại càng được phát huy cao độ, tiếp tục khẳng định Hải Phòng có vị trí trọng yếu về kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân trao tặng anh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho LLVT Hải Phòng.

Ghi nhận những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng, Nhà nước đã phong tặng lực lượng vũ trang thành phố danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất năm 1978; trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đã có 200 tập thể, 91 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đặc biệt, ngày 28/4/2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân thành phố qua các thời kỳ.

Từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới, với diện tích gần 3.200 km², dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba toàn quốc và là địa phương duy nhất duy trì mức tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp.

Không gian phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh. Phát huy truyền thống “Trung dũng – quyết thắng”, ngay sau hợp nhất, Đảng bộ Quân sự thành phố nhanh chóng được kiện toàn tổ chức; thành lập 114 Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu; ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu để thành phố hoàn thành toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố, các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn thành phố và nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm.

Tiếp tục ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang thành phố trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày 7/8/2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã Quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng lần thứ hai.

"Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai không phải là điểm dừng của hành trình vẻ vang, mà là một dấu mốc mới; đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với mỗi cấp ủy, người chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ trong giữ gìn danh dự, phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tin tưởng lực lượng vũ trang Hải Phòng sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ thành phố; góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới", ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ hai cho lực lượng vũ trang Hải Phòng.

Ngay sau đó là màn duyệtđội ngũ, diễu hành quần chúng, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng(20/11/1946 - 20/11/2026).

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Hải Phòng (20/11/1946 - 20/11/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là sự kiện chính trị đặc biệt của với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT thành phố; là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đối với truyền thống vẻ vang và những đóng góp đặc biệt xuất sắc của LLVT thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng (20/11/1946 - 20/11/2026):