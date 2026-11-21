Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận những cống hiến, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang TP trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dự buổi lễ có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo TP Hải Phòng qua các thời kỳ và đại diện các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang TP.

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho lực lượng vũ trang TP Hải Phòng.

Tiếp tục tô thắm truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, giữ vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ phía Đông Bắc của đất nước. Trong các cuộc kháng chiến, Hải Phòng vừa là tuyến đầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vừa là hậu phương quan trọng chi viện cho tiền tuyến.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 20/11/1946, quân và dân Hải Phòng anh dũng đứng lên, mở đầu cuộc kháng chiến ở miền Bắc chống thực dân Pháp xâm lược. Từ những ngày đầu chiến đấu bảo vệ TP cảng đến việc giữ vững các tuyến giao thông chiến lược, mở đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện cho tiền tuyến miền Nam, các thế hệ lực lượng vũ trang và Nhân dân TP đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo.

Trong những năm tháng gian khổ, ác liệt ấy, truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” được hun đúc, trở thành niềm tự hào và nguồn sức mạnh tinh thần của lực lượng vũ trang TP.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: CTTTP)

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. TP đi đầu trong tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Hải Phòng đã thành lập 112 đơn vị tự vệ, trong đó có hơn 30 đơn vị tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về mô hình này. Công tác tuyển quân, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được triển khai hiệu quả; việc ứng dụng khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng được chú trọng.

Lực lượng vũ trang TP cũng phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Riêng trong ứng phó, khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024, lực lượng chức năng đã phối hợp sơ tán hơn 28.000 người đến nơi an toàn, huy động trên 12.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ.(Ảnh: CTTTP)

Theo Phó Chủ tịch nước, những thành tích trên thể hiện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo và sự trưởng thành toàn diện của lực lượng vũ trang TP. Đây cũng là kết quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân.

Việc được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, thành tích đặc biệt xuất sắc, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng vũ trang, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng những thành tích của lực lượng vũ trang TP; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; chung sức, đồng lòng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Phó Chủ tịch nước đề nghị TP tiếp tục kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang TP.

Bí thư Thành ủy cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ.(Ảnh: CTTTP)

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về định hướng xây dựng TP Hải Phòng: “Đến năm 2030 Hải Phòng cần định hình cấu trúc không gian kinh tế biển hiện đại, trong đó hệ thống cảng biển và mạng lưới logistics giữ vai trò trung tâm. Đến năm 2045 Hải Phòng trở thành TP cảng công nghiệp dịch vụ hiện đại tầm châu Á, là trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của đất nước; đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống, hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thời gian sau đó, TP cần hướng tới một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á”.

Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Quân sự TP, lực lượng vũ trang TP cùng các cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân sự TP và lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh; giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đẩy mạnh giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần “Trung dũng - Quyết thắng”.

Cùng với đó, xây dựng khu vực phòng thủ TP vững chắc, phù hợp với không gian phát triển mới; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp và lực lượng dự bị động viên hùng hậu. TP cần gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch, nhất là tại các khu kinh tế, Khu thương mại tự do, cảng biển, cảng hàng không, công trình năng lượng và hạ tầng giao thông chiến lược.

Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: CTTTP)

Đồng thời, xây dựng lực lượng vũ trang TP tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống bộ đội và gia đình quân nhân, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai không phải là điểm dừng của hành trình vẻ vang, mà là một dấu mốc mới; đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với mỗi cấp ủy, người chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ trong giữ gìn danh dự, phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Khối lực lượng vũ trang TP Hải Phòng tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm.(Ảnh: CTTTP)

Tại Lễ kỷ niệm cũng đã diễn ra Chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng với sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các lực lượng quần chúng: Cựu Chiến binh, Thanh niên, Phụ nữ, Giáo dục, Y tế, Văn hoá thể thao, Nông dân…

Khối kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia diễu hành.(Ảnh: CTTTP)