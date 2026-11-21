Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3; lãnh đạo TP Hải Phòng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố.

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, LLVT thành phố đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang “Trung dũng - Quyết thắng” của TP Cảng.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) TP Hải Phòng (20/11/1946 - 20/11/2026) và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ hai. Ảnh: ĐT.

Từ những chiến sĩ đầu tiên bảo vệ Nhà hát thành phố trong mùa đông năm 1946, những dũng sĩ Cát Bi, đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kiên cường giữ vững Cảng Hải Phòng, tuyến đường 5 trong vòng vây bom đạn, LLVT thành phố đã thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm, ý chí kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Những chiến công trong các cuộc kháng chiến cùng thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đã trở thành dấu son trong lịch sử quân sự địa phương, là nền tảng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: ĐT.

Đặc biệt, ngày 7/8/2026, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-CTN, phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho LLVT thành phố Hải Phòng. Đây là lần thứ hai LLVT thành phố vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp đặc biệt xuất sắc qua các thời kỳ.

Trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sau hợp nhất, LLVT Hải Phòng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng được triển khai liên tục, thống nhất. Song song với việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, LLVT thành phố còn thành lập các đơn vị dân quân thường trực tại địa bàn trọng điểm, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, cửa khẩu cảng, kịp thời tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Đáng chú ý, LLVT thành phố là một trong những đơn vị triển khai sớm trong Quân khu 3 việc giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu, Hải Phòng hiện hội tụ tiềm năng và sức mạnh của vùng đất cảng biển, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, nông nghiệp và văn hóa xứ Đông. Là cửa ngõ quốc tế phía Đông Bắc ra Biển Đông, thành phố có quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước, duy trì tăng trưởng hai con số 11 năm liên tiếp.

Với các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, cùng định hướng phát triển Khu thương mại tự do, Khu kinh tế ven biển phía Nam và cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Hải Phòng được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 13 - 14%/năm. Những động lực phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Sự kiện được tổ chức trong không khí trang trọng. Ảnh: ĐT.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: "Mỗi bến cảng, khu công nghiệp, công trình năng lượng và hạ tầng giao thông chiến lược vừa là động lực tăng trưởng, vừa là mục tiêu cần được bảo vệ, đồng thời là một bộ phận của thế trận phòng thủ. Vì vậy, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh phải được xác định là yêu cầu tự thân trong quá trình phát triển của thành phố".

Xây dựng LLVT vững mạnh trong tình hình mới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: Việc Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ hai là sự ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đặc biệt xuất sắc của LLVT TP Hải Phòng; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, là sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐT.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng không chỉ là phần thưởng cao quý của quá khứ mà còn là trách nhiệm lớn lao đối với hiện tại và tương lai. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng lưu ý thành phố tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, chú trọng bảo vệ các địa bàn, công trình và mục tiêu trọng điểm, nhất là hệ thống cảng biển, giao thông, logistics và hạ tầng chiến lược.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” lần thứ hai cho LLVT TP Hải Phòng. Ảnh: ĐT.

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, LLVT thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động an sinh xã hội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Phát biểu đáp từ, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố khẳng định: LLVT thành phố Hải Phòng lĩnh hội và chủ động đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động. LLVT thành phố sẽ kế thừa và phát huy cao độ truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và những thành quả của 80 năm qua để tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng được tổ chức trang trọng với sự tham gia của khoảng 6.000 người. Ảnh: ĐT.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng được tổ chức trang trọng với sự tham gia của khoảng 6.000 người, gồm 71 khối (37 khối đi, 34 khối đứng), một tổ Quân kỳ và lực lượng tiêu binh. Chương trình thể hiện sức mạnh, vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của LLVT Hải Phòng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.