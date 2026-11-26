Đó là phát biểu của ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tại buổi kiểm tra, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội quý 4/2026 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với 9 phường Hải Dương, Lê Thanh Nghị, Việt Hòa, Thành Đông, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Tứ Minh và Ái Quốc, ngày 25/11.

Trước buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã đi kiểm tra thực tế tiến độ một số dự án: Khu đô thị mới và sân Golf Liên Hồng, Khu đô thị mới Xuân Dương, Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình; kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường Nguyễn Trãi và giải phóng mặt bằng khu đô thị trung tâm thành phố - Khu vực I (Diamond Land); Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và giải phóng mặt bằng khu đô thị trung tâm thành phố - Khu vực 2.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra Dự án Khu đô thị mới Xuân Dương. Ảnh: Haiphong.gov.vn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn trầm lắng, ảnh hưởng đến nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, các địa phương vẫn nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực trong thu ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, phường Lê Thanh Nghị có tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 11 tháng đạt hơn 1.669 tỷ đồng, bằng 192,85% dự toán thành phố giao; hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công thành phố giao đầu năm, tương ứng 69,663 tỷ đồng, ngay trong tháng 11/2026.

Phường Tân Hưng thu ngân sách gần 1.020 tỷ đồng, đạt 153,07% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 85,5% kế hoạch; hoàn thành đăng ký đất đai lần đầu đối với 17.189 thửa đất.

Phường Hải Dương hoàn thành 19/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, ước thu ngân sách cả năm đạt 652 tỷ đồng, giải ngân 100% nguồn vốn thành phố giao; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình. Ảnh: Haiphong.gov.vn.

Các phường Thạch Khôi, Việt Hòa, Thành Đông và Nam Đồng, công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung triển khai.

Phường Thạch Khôi có giá trị giải ngân lũy kế đạt 258,631 tỷ đồng, ước bằng 84,9% kế hoạch sau điều chỉnh trong 11 tháng; đồng thời tập trung quyết toán 22 dự án đã hoàn thành.

Phường Việt Hòa thu ngân sách đạt 420 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch 11 tháng; dự kiến hết tháng 11, giải ngân vốn đầu tư công đạt 106% dự toán năm; hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 235 hộ dân thuộc Dự án Tổ hợp sản xuất bao bì và Logistics.

Phường Thành Đông đạt tỷ lệ giải ngân 91,1% theo kịch bản thành phố giao, cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình.

Phường Nam Đồng ước thu ngân sách đạt 143,196 tỷ đồng, bằng 108,5% dự toán; đã hoàn thành chi trả bồi thường cho 302/446 hộ dân thuộc Dự án tuyến đường nối đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390, phấn đấu bàn giao mặt bằng theo kế hoạch ngày 25/11/2026.

Ông Lê Trung Kiên chủ trì làm việc với 9 phường. Ảnh: Haiphong.gov.vn.

Cũng theo báo cáo tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng nêu nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng các dự án chuyển tiếp có nguồn gốc đất phức tạp, chênh lệch đơn giá bồi thường giữa các thời kỳ, thiếu quỹ đất tái định cư và khó khăn trong cân đối nguồn thu ngân sách từ đấu giá đất…

Các phường kiến nghị thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn về cơ chế phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi và bố trí vốn đầu tư công cho các công trình hạ tầng thiết yếu. Trong đó, phường Tân Hưng đề xuất điều chỉnh Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND theo hướng điều tiết 20% nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường có dư địa thu thấp.

Phường Nam Đồng, phường Việt Hòa đề nghị sớm xem xét điều chỉnh giảm dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế. Phường Việt Hòa đồng thời kiến nghị được tạm ứng 25 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng theo phân cấp để bảo đảm tiến độ giải ngân.

Phường Thạch Khôi đề xuất điều chỉnh giảm 32,569 tỷ đồng tại 17 dự án không có khả năng giải ngân hết để bổ sung 3,947 tỷ đồng cho 4 dự án có khối lượng nghiệm thu, giải phóng mặt bằng; đồng thời kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình hạ tầng thoát nước nhằm bảo đảm tính đồng bộ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các phường kiến nghị thành phố và các sở, ngành sớm tháo gỡ vướng mắc về quỹ nhà, đất tái định cư, xác định nguồn gốc đất, điều kiện bồi thường và kinh phí chi trả…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo UBND phường Lê Thanh Nghị báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Haiphong.gov.vn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, 9 phường là những địa bàn có vai trò, dư địa và động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; không để những khó khăn, vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án và mục tiêu tăng trưởng chung.

Ông Lê Trung Kiên yêu cầu các địa phương rà soát toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là thu ngân sách, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công; xác định rõ những chỉ tiêu còn thấp, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Đối với các dự án chậm tiến độ, các địa phương phải lập danh mục cụ thể, chỉ rõ từng khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các bên và kiến nghị phương án xử lý. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND thành phố tổng hợp, tham mưu tổ chức cuộc họp chuyên đề để tập trung tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương.

Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng phát biểu làm rõ kiến nghị của một số địa phương. Ảnh: Haiphong.gov.vn.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng lưu ý các địa phương phải chủ động xây dựng đường găng tiến độ cho từng dự án, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, nhất là những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến tính liên tục, đồng bộ của công trình…

Ông Lê Trung Kiên giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong xác định nguồn gốc đất, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Sở Xây dựng thực hiện rà soát tổng thể nhu cầu nhà ở, nhà ở cho thuê và quỹ nhà, đất tái định cư, gắn với quy hoạch phát triển của từng địa phương…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Tài chính chủ trì rà soát việc phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa thành phố và các địa phương; phối hợp với Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là những dự án thuộc chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU. Đồng thời đề nghị các sở, ngành tăng cường trách nhiệm, chủ động phối hợp, hỗ trợ 9 phường giải quyết các kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách; các địa phương nâng cao tính chủ động, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, không để vướng mắc kéo dài…