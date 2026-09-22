Hải Phòng đối thoại, gỡ vướng cho HTX từ vốn, đất đai đến chính sách

Sáng 22/9, Liên minh HTX TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị sinh hoạt thành viên cụm địa bàn gồm 20 xã, phường khu vực phía Tây thành phố và tham quan, học tập mô hình tại HTX Sản xuất và Thương mại Thủy sản Xuyên Việt ( xã Gia Phúc).

Từ thủy lợi, vốn vay đến mặt bằng sản xuất

Trước hội nghị, Liên minh HTX TP Hải Phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của HTX. Tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của thành viên, các nội dung được phân loại theo từng lĩnh vực và chuyển tới cơ quan chuyên môn để nghiên cứu, trả lời, hướng dẫn theo thẩm quyền.

Hội nghị thu hút sự có mặt của đông đảo các thành viên HTX tại địa bàn 20 xã, phường phía Tây TP Hải Phòng.

Qua tổng hợp, các kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực như chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp, thủy lợi phí; tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi; hỗ trợ trụ sở, mặt bằng và cơ sở vật chất; đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất; xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao; đào tạo, nâng cao năng lực quản trị; xúc tiến thương mại; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc.

Trong đó, đại diện các HTX Cao Thắng, Lê Hồng, Đoàn Kết, Thanh Tùng, Thủy sản Đoàn Kết, Văn Hội, Hưng Thái, Vĩnh Hòa, Hiệp Lực, Tiên Động, Hà Kỳ, Minh Đức đề nghị thành phố xem xét tăng mức cấp bù thủy lợi phí trên 1 ha, nâng định mức ngày công cho cán bộ tổ dịch vụ và nghiên cứu phương án chuyển kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho HTX...

Đại diện lãnh đạo xã Gia Phúc tham dự hội nghị.

Về vấn đề này, Sở Tài chính cho biết đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2026. Theo phương án đề xuất, mức giá dự kiến tăng khoảng 50% so với năm 2025; sau khi được phê duyệt, kinh phí chi trả cho các HTX thực hiện dịch vụ thủy lợi sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Đối với kiến nghị chuyển trực tiếp khoản hỗ trợ vào tài khoản HTX, cơ quan chuyên môn cho biết quy định hiện hành chưa có cơ sở để thực hiện theo phương thức này...

Mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, đất đai và chính sách hỗ trợ

Một nhóm kiến nghị khác được nhiều HTX và địa phương quan tâm là tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Các đơn vị đề nghị ngành Ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện để HTX và thành viên có nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 6, HTX có thể tiếp cận chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. HTX, liên hiệp HTX có thể được xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa 5 tỷ đồng theo quy định. Ngành Ngân hàng cũng đang triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản quy mô 185.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn từ 1-2%/năm so với lãi suất thông thường.

Lãnh đạo HTX Sản xuất và Thương mại Thủy sản Xuyên Việt đóng góp ý kiến.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng để nâng cao khả năng tiếp cận vốn, các HTX cần chú trọng năng lực quản trị, minh bạch tài chính và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 6 cho biết đang triển khai các giải pháp củng cố, tăng cường giám sát, nâng cao an toàn và hiệu quả hoạt động của hệ thống trên địa bàn.

Về trụ sở, cơ sở vật chất, các HTX Cao Thắng, Điện Hồng Quang, Văn Hội, Tiên Động, Tây Kỳ, Minh Đức đề nghị rà soát quỹ trụ sở công dôi dư để HTX có thể mượn hoặc thuê làm nơi làm việc. Về các nội dung này, tại Quyết định 1102/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 của UBND TP Hải Phòng đã phân công Sở Tài chính có trách nhiệm: Rà soát các trụ sở, công trình trong nông nghiệp của các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng để có phương án giao cho các hợp tác xã quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bảo đảm theo đúng quy định.

Ông Đồng Quốc Trà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng thông tin cụ thể tới các HTX về nhiều chính sách của thành phố đang mở ra cơ hội hỗ trợ HTX. Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND quy định nhiều chính sách như hỗ trợ thuê đất sản xuất trồng trọt hàng hóa quy mô lớn; xây dựng nhà lưới, nhà màng; sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP, Halal; cơ giới hóa sản xuất, bảo quản, chế biến; hỗ trợ cơ sở nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi áp dụng quy trình an toàn và hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Các HTX có thể nghiên cứu kỹ từ đó đề xuất với địa phương, sở ngành mức hỗ trợ phù hợp với mô hình của mình.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX TP Hải Phòng, nhấn mạnh một số kiến nghị của HTX đã được các cơ quan chức năng giải đáp, hướng dẫn. Những vấn đề còn vướng mắc sẽ tiếp tục được tổng hợp, theo dõi và phối hợp giải quyết.

Chủ tịch Liên minh HTX TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo.

Theo ông Ngô Ngọc Khánh, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các HTX cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, phát huy nội lực và khả năng tự vươn lên. Liên minh HTX thành phố sẽ tiếp tục đổi mới sinh hoạt thành viên theo hướng thiết thực, sát cơ sở; gắn hội nghị với mô hình thực tế...

Tại hội nghị, đại diện Liên minh HTX TP Hải Phòng thông tin tới các thành viên kết quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; kết quả Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2030. Hội nghị cũng phổ biến các chính sách, chương trình mới liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, HTX, trong đó có Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2026-2030; Quyết định số 1128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 300 của UBND thành phố về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030 cùng các kế hoạch hỗ trợ củng cố, thành lập mới HTX của Liên minh HTX thành phố.

Có thể thấy, việc tổ chức sinh hoạt thành viên gắn với khảo sát thực tế và tham quan mô hình được kỳ vọng tạo thêm kênh trao đổi trực tiếp giữa HTX với cơ quan quản lý. Qua đó, giúp chính sách đến gần hơn với cơ sở, đồng thời hỗ trợ các HTX chủ động tìm hướng phát triển phù hợp trong giai đoạn mới.