Hải Phòng đổi mới tư duy điều hành, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Quang cảnh hội nghị. Ảnh nguồn CTTDTTP

Ngày 13/10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Doanh nghiệp Hải Phòng - Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu”. Hội nghị là dịp để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, đồng thời tiếp nhận các đề xuất, sáng kiến từ cộng đồng doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng ông Lê Ngọc Châu phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh nguồn CTTDTTP

Lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm thước đo điều hành

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng ông Lê Ngọc Châu ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của thành phố.

Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế, Bí thư Thành ủy khẳng định Hải Phòng luôn nhất quán quan điểm lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là động lực tăng trưởng. Sự phát triển, thành công và mức độ hài lòng của doanh nghiệp chính là thước đo quan trọng đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với bộ máy chính quyền trong giai đoạn phát triển mới: không dừng lại ở việc thực hiện chức năng quản lý mà phải chủ động kiến tạo môi trường thuận lợi, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo định hướng được Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên, hướng tới xây dựng thành phố trở thành siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước hết là chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo và phục vụ theo phương châm “6 rõ”; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm những điểm nghẽn đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, công tác quy hoạch phát triển cần có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính đồng bộ, khai thác hiệu quả những không gian phát triển mới như Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu kinh tế chuyên biệt và Khu Thương mại tự do. Thành phố cũng khẩn trương nghiên cứu thành lập cơ quan đầu mối xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đủ thẩm quyền, có khả năng đồng hành xuyên suốt với doanh nghiệp từ khâu chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động.

Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền, Bí thư Thành ủy mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng phát triển, nâng cao năng lực quản trị, chủ động đổi mới và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng bền vững giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành phần kinh tế sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh chung, tạo nền tảng để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững.

Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng ông Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh nguồn CTTDTTP

Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ những điểm nghẽn trong môi trường kinh doanh

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng ông Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,08%, mức cao nhất trong 6 năm qua, xếp thứ 3 toàn quốc. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 164 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vượt 3,6 tỷ USD; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,4% kế hoạch.

Đóng góp vào kết quả chung đó là vai trò quan trọng của gần 55 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Theo báo cáo tại hội nghị, khu vực doanh nghiệp tạo việc làm cho 98% lực lượng lao động và đóng góp gần 36% tổng thu ngân sách thành phố.

Những con số này cho thấy doanh nghiệp không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải, việc làm mà còn là một trong những trụ cột quan trọng bảo đảm nguồn thu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của Hải Phòng.

Tuy nhiên, để khu vực doanh nghiệp phát huy tốt hơn vai trò động lực tăng trưởng, việc tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn là yêu cầu cấp thiết.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính đã thông tin về kết quả giải quyết 24 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Các kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính, gồm: tiếp cận thị trường và mở rộng mặt bằng sản xuất; chính sách tiền thuê đất và thủ tục thuế; tháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng theo dòng tiền hợp đồng; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nghề chất lượng cao; đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, tư vấn pháp lý và xây dựng quy trình liên thông đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Việc tổng hợp, phân nhóm và thông tin kết quả giải quyết kiến nghị thể hiện nỗ lực của thành phố trong việc đưa hoạt động đối thoại với doanh nghiệp đi vào thực chất. Bởi đối với doanh nghiệp, môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ nằm ở những cơ chế, chính sách được ban hành mà còn được quyết định bởi tốc độ xử lý hồ sơ, tính minh bạch của quy trình và trách nhiệm của từng cơ quan thực thi.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố ông Trần Văn Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh nguồn CTTDTTP

Doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh

Tại hội nghị, đại diện các hội, hiệp hội và doanh nghiệp đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điều hành kinh tế và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố ông Trần Văn Thắng đã trình bày Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2027 - 2030, tầm nhìn 2035”.

Đề án hướng tới việc nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế thành phố. Đây cũng là cơ sở để tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI, mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất.

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra không chỉ là chờ đợi những chính sách hỗ trợ mà còn phải chủ động thay đổi phương thức quản trị, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ông Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh nguồn CTTDTTP

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ông Nguyễn Quang Vinh chúc mừng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Hải Phòng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo và tinh thần đồng hành của lãnh đạo thành phố đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, kết quả PCI nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước cùng vị trí dẫn đầu các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, FTA Index và chỉ số đổi mới sáng tạo PII là những minh chứng cho nỗ lực cải thiện chất lượng điều hành và môi trường phát triển của Hải Phòng.

Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về vốn, mặt bằng sản xuất và chi phí đầu vào. Do đó, Phó Chủ tịch VCCI đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; nâng cao tính ổn định, minh bạch của chính sách, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn FDI lớn.

Về phía VCCI, đơn vị cam kết tiếp tục phối hợp với thành phố và các hiệp hội doanh nghiệp trong việc tổng hợp kiến nghị, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và mở rộng thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ông Lê Trung Kiên phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị. Ảnh nguồn CTTDTTP

Đối thoại thực chất, đồng hành bằng những hành động cụ thể

Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra tại hội nghị là các kiến nghị của doanh nghiệp phải được chuyển hóa thành giải pháp cụ thể, có cơ quan chịu trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng.

Phát biểu tổng kết, bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ông Lê Trung Kiên trân trọng cảm ơn, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy cùng những đề xuất, hiến kế tâm huyết của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, UBND thành phố sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động quyết liệt ngay trong quý IV năm 2026, gắn với các nhiệm vụ của Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, thành phố sẽ trực tiếp làm việc, đối thoại với từng nhóm doanh nghiệp nhằm giải quyết dứt điểm những kiến nghị phát sinh.

Mục tiêu xuyên suốt là kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi và minh bạch, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với thành phố.

Từ những chỉ đạo của lãnh đạo thành phố đến các kiến nghị cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, có thể thấy Hải Phòng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng điều hành kinh tế. Trong đó, cải cách hành chính không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; đồng hành với doanh nghiệp không chỉ dừng ở những cuộc gặp gỡ, đối thoại mà phải được thể hiện bằng khả năng tháo gỡ khó khăn và hiệu quả thực thi chính sách.

Khi chính quyền thực sự chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ; doanh nghiệp được tạo điều kiện phát triển, chủ động đổi mới và tăng cường liên kết, những nguồn lực trong xã hội sẽ được khơi thông hiệu quả hơn. Đây chính là nền tảng để Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển có tầm vóc trong khu vực và quốc tế.